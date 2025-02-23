هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه میزبان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در سفر رسمی به ترکیه خواهد بود. در این سفر، هاکان فیدان و لاوروف در مورد موضوعات مختلف همکاری دوجانبه شامل تجارت، انرژی و گردشگری گفتوگو خواهند کرد. همچنین طرفین در خصوص تحولات منطقهای و جهانی، از جمله جنگ اوکراین، بحران سوریه و وضعیت خاورمیانه، تبادل نظر خواهند داشت.
به گفته منابع دیپلماتیک، علاوه بر موضوعات تجاری و انرژی، دو طرف درباره راههای پایاندادن به جنگ اوکراین از طریق دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار از طریق دیپلماسی بحث خواهند کرد. آنها همچنین در مورد تماسهای اخیر میان آمریکا و روسیه و نقش ترکیه در این روند تبادل نظر خواهند کرد.
انتظار میرود که در این دیدار، بر آمادگی ترکیه برای میزبانی مذاکرات آتی میان روسیه و اوکراین، مشابه آنچه در مارس ۲۰۲۲ انجام شد، تأکید شود.
بر اساس پیشبینیها، هاکان فیدان در این نشست بر عزم آنکارا برای پاکسازی سوریه از عناصر تروریستی و حفظ تمامیت ارضی و وحدت سیاسی این کشور تأکید خواهد کرد. وی همچنین رویکرد تهاجمی اسرائیل را که تهدیدی برای تمامیت ارضی سوریه به شمار میآید، غیرقابلقبول دانسته و بر ضرورت آغاز بازسازی سوریه بهعنوان عاملی کلیدی برای ایجاد ثبات در این کشور تأکید خواهد کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بار دیگر بر لزوم برقراری آتشبس دائم در غزه و افزایش کمکهای بشردوستانه به این منطقه تأکید خواهد کرد. وی در ادامه، ضمن اشاره به غیرقابلقبول بودن آوارگی اجباری فلسطینیان از سرزمین خود، بر موضع ترکیه در خصوص تحقق صلح در خاورمیانه مبتنی بر راهحل دو دولتی تأکید خواهد کرد.
لاوروف پیشازاین در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴ به ترکیه سفر کرده بود تا در نشست پلتفرم همکاری منطقهای ۳+۳ شرکت کند. آخرین دیدار وی با هاکان فیدان نیز در ۲۰ فوریه در ژوهانسبورگ و در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه ۲۰ برگزار شد.