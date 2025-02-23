هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه میزبان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در سفر رسمی به ترکیه خواهد بود. در این سفر، هاکان فیدان و لاوروف در مورد موضوعات مختلف همکاری دوجانبه شامل تجارت، انرژی و گردشگری گفت‌وگو خواهند کرد. همچنین طرفین در خصوص تحولات منطقه‌ای و جهانی، از جمله جنگ اوکراین، بحران سوریه و وضعیت خاورمیانه، تبادل نظر خواهند داشت.

به گفته منابع دیپلماتیک، علاوه بر موضوعات تجاری و انرژی، دو طرف درباره راه‌های پایان‌دادن به جنگ اوکراین از طریق دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار از طریق دیپلماسی بحث خواهند کرد. آنها همچنین در مورد تماس‌های اخیر میان آمریکا و روسیه و نقش ترکیه در این روند تبادل نظر خواهند کرد.

انتظار می‌رود که در این دیدار، بر آمادگی ترکیه برای میزبانی مذاکرات آتی میان روسیه و اوکراین، مشابه آنچه در مارس ۲۰۲۲ انجام شد، تأکید شود.