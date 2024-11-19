ترکیه با معرفی نرمافزار بومی «İRADE» (مخفف: تحلیل راداری تعاملی و صفحه دادهها)، گامی در جهت خودکفایی در کنترل ترافیک هوایی برداشته است. این نرمافزار که توسط مهندسان ترک طراحی و توسعه یافته، در فرودگاههای بینالمللی چوکوروا و آتاترک استانبول به بهرهبرداری رسیده و به کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی در این حوزه کمک خواهد کرد.
عبدالقادر اورال اوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه، اعلام کرد که با استفاده از نرمافزار «İRADE» که توسط سازمان کل فرودگاههای دولتی (DHMİ) توسعه یافته، ترکیه وارد مرحله جدیدی در حوزه هوانوردی شده است. وی تأکید کرد که این نرمافزار، مسیر استفاده گستردهتر از محصولات فناوری داخلی را هموار کرده و توانایی ترکیه در توسعه سیستمهای هوانوردی را ارتقا میدهد.
نرمافزار «İRADE» براساس استانداردهای بینالمللی طراحی شده و اطلاعات مختلفی از جمله دادههای راداری لحظهای، سیستمهای خودکار مشاهده هوایی، دادههای AFTN، داده های NOTAM و دادههای هواشناسی و ماهوارهای را جمعآوری و بهصورت یکپارچه در یک صفحهنمایش ارائه میکند. این ویژگی به کنترلکنندگان ترافیک هوایی کمک میکند تا با کاهش شلوغی در صفحهنمایش، مدیریت پروازها را با امنیت و کارایی بیشتری انجام دهند.
این نرمافزار که به طور کامل توسط مهندسان ترک توسعه یافته، به ابزاری کاربردی در خدمات کنترل ترافیک هوایی در فضای هوایی ترکیه تبدیل شده است و نقش مهمی در مدیریت روزانه بیش از ۵ هزار پرواز ایفا میکند.
وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه افزود که این پروژه یکی از گامهای مهم در جهت تقویت توانمندیهای داخلی در صنعت هوانوردی است و انتظار میرود سایر فرودگاههای ترکیه نیز بهتدریج از این نرمافزار بهرهبرداری کنند.