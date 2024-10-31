شهرداری بیتلاهیا در پی تشدید بحران انسانی ناشی از محاصره و حملات مداوم اسرائیل، این منطقه را «منطقه فاجعهزده» اعلام کرده و خواستار کمک فوری بینالمللی شده است. در بیانیه شهرداری بیتلاهیا تأکید شده است که این شهر به دلیل حملات و محاصره اسرائیل با یک فاجعه انسانی مواجه است و از دسترسی به نیازهای اساسی مانند غذا، آب، بیمارستان، آمبولانس، خدمات دفاع مدنی، پزشک، خدمات شهری و ارتباطات محروم مانده است.
در این بیانیه آمده است: بیتلاهیا را به دلیل این شرایط به عنوان منطقه فاجعهزده اعلام کرده و برای نجات آنهایی که تحت کشتار و نسلکشی قرار دارند، درخواست کمک فوری داریم.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که در حمله ارتش اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در بیتلاهیا دستکم ۹۳ فلسطینی جان خود را از دست داده و دهها نفر دیگر زخمی شدهاند.
وقوع این حمله در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، متیو میلر، نیز مطرح شد. میلر گفت که آمریکا از این حمله «عمیقاً نگران» است و تأیید کرد که در این حادثه بیش از ده کودک کشته شدهاند، اما افزود که هنوز از شرایط زمینهای این حادثه اطلاعی ندارند.
همچنین، میلر در مورد گزارشهایی مبنی بر بازداشت برخی از پزشکان در غزه توسط اسرائیل اظهار داشت که اگر این گزارشها صحت داشته باشد، آمریکا آن را باعث نگرانی خواهد دانست. وی افزود: اگر بازداشت پزشکان بدون دلیل موجه باشد و این اقدام آنها را از فعالیتهای حیاتی برای نجات جانها باز دارد، طبیعتاً نگرانی عمیق ما را برمیانگیزد.
فعالان حقوق بشری نیز با اشاره به وضعیت بحرانی بیتلاهیا از جامعه بینالمللی میخواهند که هرچه سریعتر به این منطقه فاجعهزده کمکرسانی کنند.