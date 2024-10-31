سیاست
2 دقیقه خواندن
بیت‌لاهیا به عنوان «منطقه فاجعه‌زده» اعلام شد؛ آمریکا این وضعیت را پذیرفت
شهرداری بیت‌لاهیا بعد از تشدید بحران انسانی ناشی از حملات اسرائیل، این منطقه را «فاجعه‌زده» اعلام و خواستار کمک فوری بین‌المللی شد.
بیت‌لاهیا به عنوان «منطقه فاجعه‌زده» اعلام شد؛ آمریکا این وضعیت را پذیرفت
سوگ کودکان کشته شده در بمباران نوار غزه در بیمارستانی در دیرالبلاح / عکس: AP
31 اکتبر 2024

شهرداری بیت‌لاهیا در پی تشدید بحران انسانی ناشی از محاصره و حملات مداوم اسرائیل، این منطقه را «منطقه فاجعه‌زده» اعلام کرده و خواستار کمک فوری بین‌المللی شده است. در بیانیه شهرداری بیت‌لاهیا تأکید شده است که این شهر به دلیل حملات و محاصره اسرائیل با یک فاجعه انسانی مواجه است و از دسترسی به نیازهای اساسی مانند غذا، آب، بیمارستان، آمبولانس، خدمات دفاع مدنی، پزشک، خدمات شهری و ارتباطات محروم مانده است.

در این بیانیه آمده است: بیت‌لاهیا را به دلیل این شرایط به عنوان منطقه فاجعه‌زده اعلام کرده و برای نجات آن‌هایی که تحت کشتار و نسل‌کشی قرار دارند، درخواست کمک فوری داریم.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که در حمله ارتش اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در بیت‌لاهیا دست‌کم ۹۳ فلسطینی جان خود را از دست داده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وقوع این حمله در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، متیو میلر، نیز مطرح شد. میلر گفت که آمریکا از این حمله «عمیقاً نگران» است و تأیید کرد که در این حادثه بیش از ده کودک کشته شده‌اند، اما افزود که هنوز از شرایط زمینه‌ای این حادثه اطلاعی ندارند.

مطالب پیشنهادی

همچنین، میلر در مورد گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت برخی از پزشکان در غزه توسط اسرائیل اظهار داشت که اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد، آمریکا آن را باعث نگرانی خواهد دانست. وی افزود: اگر بازداشت پزشکان بدون دلیل موجه باشد و این اقدام آن‌ها را از فعالیت‌های حیاتی برای نجات جان‌ها باز دارد، طبیعتاً نگرانی عمیق ما را برمی‌انگیزد.

فعالان حقوق بشری نیز با اشاره به وضعیت بحرانی بیت‌لاهیا از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که هرچه سریع‌تر به این منطقه فاجعه‌زده کمک‌رسانی کنند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us