هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در مصاحبه اخیر خود از کشورهای خاورمیانه خواست تا به مرزها و حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند و فرهنگ همکاری را در منطقه ترویج دهند. وی تأکید کرد که تنها با اتحاد و احترام متقابل میتوان به ثبات و امنیت پایدار دست یافت و از دخالتهای خارجی جلوگیری کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی الحدث عربستان سعودی اظهار داشت: زمان آن فرا رسیده است که کشورهای منطقه با یکدیگر متحد شوند، فرهنگ همکاری را در پیش بگیرند و علاوه بر احترام به مرزها و حاکمیت یکدیگر، به همدیگر کمک کنند. با همکاری مشترک، باید منافع و نظم خود را در منطقه برقرار کنیم.
وی در ادامه اضافه کرد: ما مخالف سلطهطلبی هیچ کشوری، چه ایران، چه ترکیه و چه کشورهای عربی در منطقه نیستیم.کشورهای منطقه اکنون به سطح کافی از بلوغ رسیدهاند و پایههای مستحکمی دارند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت و مصر هرکدام نقش مهمی ایفا میکنند.
هاکان هشدار داد که در غیر این صورت، منطقه تحت دخالتهای خارجی قرار میگیرد و قطببندیها سوءاستفاده میشود که میتواند منجر به درگیریهای طولانیمدت و پرهزینه شود.
وی تاکید کرد که چنین دخالتهایی غیرضروری است و مردم منطقه میتوانند بدون آن به صورت شفاف و هماهنگ زندگی کنند. وی همچنین اشاره کرد که امکان ایجاد اتحادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی در این منطقه وجود دارد، مشابه آنچه در سایر نقاط جهان شکل گرفته است. در پایان، فیدان گفت: منطقه دارای منابع غنی و مردمی سختکوش و تولیدی است.
یک مرحله جدید برای سوریه
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در جریان مصاحبه خود اظهار داشت که سوریه پس از ۱۳سال رنج شدید، وارد مرحله جدیدی شده است و اشاره کرد که ترکیه مرز ۹۱۱ کیلومتری (۵۶۶ مایلی) با سوریه دارد. وی تأکید کرد که روابط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی، دو ملت را به طور عمیق به یکدیگر متصل کرده است. او اضافه کرد: زمانی که دوره بحران سوریه آغاز شد، مخالفتی که در شمال سوریه هست برای دریافت حمایت به ترکیه روی آورد. میلیونها پناهنده آواره ترکیه را خانه خود دانستند و ما آنها را پذیرفتیم.
هاکان فیدان بر اهمیت یافتن حمایت مخالفت سوریه در ترکیه تأکید و تصریح کرد که ترکیه بهطور مستمر در تلاش بوده است تا به اپوزیسیون سوریه کمک کند تا مسائل را به صورت سازنده حل کند. وی اشاره کرد که فرآیند صلح آستانه نقش کلیدی در این موضوع ایفا کرده است، اگرچه که رژیم بشار اسد به دلایل مختلف حاضر به یافتن راهحلها نبوده است. فیدان اضافه کرد: البته، در حالی که آنها با روسیه و ایران قدرت را به اشتراک گذاشتند، با یکدیگر مبارزه کردند، اما نتوانستند تصمیمات مورد نظر خود را اتخاذ کنند زیرا هر کشور منافع متفاوتی داشت.
وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه اضافه کرد: در نقطهای، اسد در آشتی با مردمش، بازگشت میلیونها آواره، ارائه خدمات اساسی به کسانی که در سوریه بودند و رسیدگی به وضعیت اقتصادی، شکست خورد. در نتیجه، سیستم در نهایت به طور خود به خود فروپاشید.
پس از آغاز موضوع، ترکیه به شدت با هیات تحریر الشام و دیگر گروههای مخالفت همکاری کرد تا اطمینان حاصل کند که این عملیات به صورت کمخون، بدون مشکل و بهصرفهترین شکل ممکن انجام شود. فیدان گفت: «با این حال، قبل از آن، با هیچ کشور یا گروهی در هیچ برنامهریزی همکاری نداشتیم.
او افزود که ترکیه، به عنوان عامل مهمی در منطقه و حامی کلیدی مخالفت، نقش مؤثری ایفا کرده است و با گفتوگوی سازنده در مدیریت مسائل خاص حضور داشته است و این گفتوگو در آینده ادامه خواهد یافت.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین به سؤالاتی در مورد اینکه چه کسی با بشار اسد تماس گرفته و حوادثی که به خروج او منجر شده است نیز پاسخ داد و گفت: ما میدانیم که همتایانمان تماسهایی با دمشق داشتهاند و این موضوع را به ما اطلاع دادند. با این حال، من در مورد اینکه چه کسی مستقیماً با اسد صحبت کرده یا در چه سطحی بوده، اطلاعاتی ندارم. آنچه میدانم این است که پیامی منتقل شده است.
فیدان همچنین تصریح کرد که ادعاهایی مبنی بر اینکه ترکیه با همکاری برخی طرفها به خروج اسد از سوریه کمک کرده، نادرست است. وی تأکید کرد که این اقدامی نیست که ترکیه انجام دهد و کشورش نقشی در این زمینه ندارد.
هاکان فیدان: ایده سلطهطلبی و آرمانهای امپریالیستی باید کنار گذاشته شود
هاکان فیدان درجریان مصاحبه اظهار داشت: پیام ما واضح است. ایده سلطهطلبی و آرمانهای امپریالیستی باید کنار گذاشته شود. تلاش برای کنترل کشورهای دیگر در منطقه از طریق اقدامات نیابتی یا حمایت مالی با اهداف پنهانی، چرخهای از عمل و واکنش ایجاد میکند. این منجر به یک دور باطل میشود. منطقه از این چرخهها درسهایی آموخته است.
فیدان اضافه کرد: من معتقدم که ایران نیز در این دوره جدید درسهایی خواهد آموخت. ما باید از ایران به صورت سازنده حمایت کنیم. همچنین باید انتظارات خود را به دولت جدید سوریه منتقل کرده و از آنها به تناسب حمایت کنیم.
فیدان تأکید کرد که کشورهای منطقه باید به دولت جدید سوریه کمک کنند. او گفت که با این حمایت، بیش از ۱۰ میلیون پناهنده سوری قادر خواهند بود به خانههای خود بازگردند و افزود: همه کشورها از برادران و خواهران سوری ما پذیرایی کردهاند. بازگشت آنها به خانه و کاهش این فشار بسیار مهم است.
او همچنین به روابط قوی و شفاف ترکیه با عربستان سعودی اشاره کرد و گفت که هر ملت اکنون به بلوغ رسیده و ثبات خود را برقرار کرده است.
فیدان : ی.پ.گ گروه تروریستی پ.ک.ک در سوریه است
فیدان در پاسخ به سؤالات درباره گروههای تروریستی، اظهار داشت که ی.پ.گ شاخهای از گروه تروریستی پ.ک.ک در سوریه است. وی همچنین تاکید کرد که اشغال سرزمینهای عربی توسط پ.ک.ک و کنترل آنها بر منابع طبیعی سوریه باید پایان یابد.
هاکان فیدان اظهار داشت: ی.پ.گ گروهی است که توسط تروریستها بینالمللی از ترکیه، عراق، ایران و اروپا اداره میشود. هرچند که آمریکاییها این وضعیت را به طور متفاوتی به جهان معرفی کنند، واقعیت روشن است. اشغال سرزمینهای عربی در سوریه توسط پ.ک.ک و کنترل آنها بر منابع گاز طبیعی و نفت که به طور مشروع متعلق به مردم سوریه است باید پایان یابد. بدرفتاری آنها با کردها و عربها باید متوقف شود.
فیدان در پاسخ به سؤالاتی در مورد دیدار احتمالی با اسد در سه سال گذشته گفت: نه، من با او ملاقات نکردهام. ما تلاشهایی برای دیدار داشتیم و خواستار آن بودیم، اما آنها نپذیرفتند. خود من نیز این خواسته را داشتم. حتی کشورهای دیگری از منطقه را به عنوان واسطه درگیر کردیم، عراق اصلیترین آنها بود و کشورهای دیگر نیز در این میان بودند که نام آنها را ذکر نمیکنم. در نهایت، همه آنها پاسخ منفی دادند.