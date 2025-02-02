سیاست
2 دقیقه خواندن
زندگی ده‌ها هزار آواره فلسطینی در معرض خطر جدی است
بر اساس اظهارات اداره دفاع مدنی غزه، فلسطینیان این منطقه در شرایط فاجعه‌باری قرار دارند و ده‌ها هزار نفر بدون سرپناه و امکانات اولیه زندگی، با خطر جدی مواجه هستند.
زندگی ده‌ها هزار آواره فلسطینی در معرض خطر جدی است
هزاران آواره فلسطینی همچنان با پای پیاده در محلات ویرانه خود وقت می‌گذرانند / عکس: AA
2 فوریه 2025

سخنگوی دفاع مدنی غزه، محمود بصل، روز شنبه، یکم فوریه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که فلسطینیان غزه با شرایط انسانی بسیار دشوار و فاجعه‌باری روبه‌رو هستند، زیرا ده‌ها هزار نفر همچنان بی‌خانمان بوده و از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی محروم‌اند. وی تأکید کرد که این منطقه با چندین موج سرمای شدید روبه‌رو است که جان صدها هزار شهروند را که در چادرها یا خانه‌های در آستانه فروپاشی زندگی می‌کنند، به‌شدت تهدید می‌کند.

محمود همچنین از وجود مقادیر زیادی از بقایای بمباران‌های اسرائیل در خیابان‌ها، زیر آوار و ساختمان‌های ویران‌شده خبر داد که به گفته وی تهدیدی دائمی برای جان غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان و سالمندان، محسوب می‌شود.

سخنگوی دفاع مدنی غزه از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا فوراً وارد عمل شوند و کمک‌های انسانی اضطراری برای نجات جان هزاران فلسطینی که در شرایط سختی بدون سرپناه یا حفاظت زندگی می‌کنند، فراهم کنند.

مطالب پیشنهادی

دفتر رسانه‌ای دولتی غزه گزارش داد که هزاران نفر از آوارگان فلسطینی که به مناطق مختلف غزه بازگشته‌اند، روزهای اخیر را در شرایط فاجعه‌آمیزی گذرانده‌اند. برخی از آن‌ها شب‌ها را در فضای باز سپری کردند و برخی نیز مجبور شدند به بقایای مساجد و مدارس ویران‌شده پناه ببرند.

پنج‌شنبه گذشته، گزارشگر ویژه حقوق مسکن سازمان ملل اعلام کرد که اسرائیل با ارتکاب نسل‌کشی در غزه ویرانی‌ای به‌جا گذاشته است که مشابه آن از زمان جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) مشاهده نشده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us