سخنگوی دفاع مدنی غزه، محمود بصل، روز شنبه، یکم فوریه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که فلسطینیان غزه با شرایط انسانی بسیار دشوار و فاجعه‌باری روبه‌رو هستند، زیرا ده‌ها هزار نفر همچنان بی‌خانمان بوده و از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی محروم‌اند. وی تأکید کرد که این منطقه با چندین موج سرمای شدید روبه‌رو است که جان صدها هزار شهروند را که در چادرها یا خانه‌های در آستانه فروپاشی زندگی می‌کنند، به‌شدت تهدید می‌کند.

محمود همچنین از وجود مقادیر زیادی از بقایای بمباران‌های اسرائیل در خیابان‌ها، زیر آوار و ساختمان‌های ویران‌شده خبر داد که به گفته وی تهدیدی دائمی برای جان غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان و سالمندان، محسوب می‌شود.

سخنگوی دفاع مدنی غزه از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا فوراً وارد عمل شوند و کمک‌های انسانی اضطراری برای نجات جان هزاران فلسطینی که در شرایط سختی بدون سرپناه یا حفاظت زندگی می‌کنند، فراهم کنند.