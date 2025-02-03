مؤسسه آیندهپژوهی جهان اسلام در گزارش منتشر شده بیان داشته است که با روی کار آمدن دولت جدید در ایران و نگاه ویژه آن به رابطه با غرب، همچنین بازگشت ترامپ به کاخ سفید، بار دیگر رویکرد محتاطانهای در مورد بازگشت به مذاکرات شکل گرفته است. دولت جدید ایران علاقه خود را به بازنگری در مذاکرات هستهای نشان داده است و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، پیشنهاد آغاز مذاکرات در ازای لغو تحریمها را داده است.
در طرف دیگر، رئیس جمهور آمریکا هم سیگنالهایی را برای مذاکره با ایران ارسال کرده است. مذاکرات احتمالاً بر موضوعاتی مانند رفع تحریمها و توانمندیهای هستهای ایران متمرکز خواهد بود و هر دو طرف باید زمینه مشترکی پیدا کنند. در حالی که ایالات متحده ممکن است به دلیل نگرانی در مورد امنیت منطقهای و اشاعه هستهای محتاط باشد، ایران مذاکرات را راهی ضروری برای کاهش فشار اقتصادی میداند.
مؤسسه آیندهپژوهی جهان اسلام در گزارش منتشر شده بیان داشته است که با توجه به رسالت خود مبنی بر مشاوره به دستگاههای مرتبط با سیاست خارجی ایران، اقدام به طراحی و توزیع پرسشنامهای با موضوع مذاکرات احتمالی ایران و ایالات متحده در بین جامعه نخبگانی شامل ۱۱۹ نفر از نخبگان علمی و اجرایی و مسئولین فعلی و سابق ایران کرده است.
این نظرسنجی مشتمل بر ۱۰ سوال بوده است که به شرایط احتمالی مذاکره دو کشور، میانجی های احتمالی، محل مذاکرات و سناریوهای مرتبط با شکست مذاکره پرداخته است.
بنا به نتایج گزارش منتشر شده، ۱۰۳ تن از پاسخدهندگان در پاسخ به پرسش «آیا شما موافق مذاکره مستقیم بین ایران و دولت ترامپ هستید؟» پاسخ «بله» را دادهاند. به عبارتی دیگر %۸۶.۵ از پاسخدهندگان موافق برقراری مذاکره و %۵.۸ مخالف مذاکره مستقیم بین ایران و دولت ترامپ بودهاند و %۷.۵ پاسخ دادند که به شرایط بستگی دارد.
از سوی دیگر در پاسخ به این پرسش که «چه کشوری میتواند به عنوان میانجی برای مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و ایالات متحده عمل کند؟» %۴۳.۵ عمان، %۴.۲ عراق، %۲۵.۶ ژاپن، %۱۲.۸ سوئیس، %۵.۹ قطر، %۱.۷ روسیه، و %۴.۲ به سایر کشورها رای داده اند.