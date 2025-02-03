مؤسسه‌ آینده‌پژوهی جهان اسلام در گزارش منتشر شده بیان داشته است که با روی کار آمدن دولت جدید در ایران و نگاه ویژه آن به رابطه با غرب، همچنین بازگشت ترامپ به کاخ سفید، بار دیگر رویکرد محتاطانه‌ای در مورد بازگشت به مذاکرات شکل گرفته است. دولت جدید ایران علاقه خود را به بازنگری در مذاکرات هسته‌ای نشان داده است و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، پیشنهاد آغاز مذاکرات در ازای لغو تحریم‌ها را داده است.

در طرف دیگر، رئیس جمهور آمریکا هم سیگنال‌هایی را برای مذاکره با ایران ارسال کرده است. مذاکرات احتمالاً بر موضوعاتی مانند رفع تحریم‌ها و توانمندی‌های هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود و هر دو طرف باید زمینه مشترکی پیدا کنند. در حالی که ایالات متحده ممکن است به دلیل نگرانی در مورد امنیت منطقه‌ای و اشاعه هسته‌ای محتاط باشد، ایران مذاکرات را راهی ضروری برای کاهش فشار اقتصادی می‌داند.

مؤسسه‌ آینده‌پژوهی جهان اسلام در گزارش منتشر شده بیان داشته است که با توجه به رسالت خود مبنی بر مشاوره به دستگاه‌های مرتبط با سیاست خارجی ایران، اقدام به طراحی و توزیع پرسشنامه‌ای با موضوع مذاکرات احتمالی ایران و ایالات متحده در بین جامعه نخبگانی شامل ۱۱۹ نفر از نخبگان علمی و اجرایی و مسئولین فعلی و سابق ایران کرده است.