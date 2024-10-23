ترکیه
اولین پرواز هواپیمای تهاجمی سبک ترکیه با شکستن دیوار صوتی
هواپیمای تهاجمی سبک «Hürjet»، ساخته صنایع هوافضای ترکیه (TAI)، موفق به انجام اولین پرواز فوق‌صوتی خود در پایگاه هوایی مورتد در آنکارا شد.
هواپیمای تهاجمی سبک «Hürjet» که توسط صنایع هوافضای ترکیه (TAI) توسعه‌یافته است، موفق به شکست دیوار صوتی و انجام اولین پرواز فوق صوتی خود شد. این هواپیما در پایگاه هوایی مورتد در آنکارا، اولین پرواز آزمایشی فوق صوتی خود را با موفقیت انجام داد. این پرواز در ساعت ۹:۴۵ صبح روز ۲۱ اکتبر آغاز و در ساعت ۱۰:۲۳ صبح، پس از ۳۸ دقیقه پرواز به طور کنترل‌شده فرود آمد.

استانداری آنکارا پیش‌ازاین در یک پست در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که این پرواز «به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و کنترل‌شده» بین ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح به وقت محلی انجام خواهد شد و از شهروندان خواسته بود که «هیچ‌گونه اضطراب و وحشتی نداشته باشند.»

گزارش‌ها حاکی از آن است که یک جنگنده اف-۱۶ به‌عنوان همراه Hürjet در این پرواز شرکت داشته است. این هواپیما با طراحی پیشرفته و ویژگی‌های عملکردی خود، انتظار می‌رود نقش کلیدی در موجودی نیروی هوایی ترکیه ایفا کند.

این پروژه در آگوست ۲۰۱۷ توسط TAI آغاز شد و مدل اولیه آن در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای فارنبورو ۲۰۱۸ به نمایش درآمد. هدف اصلی از توسعه این هواپیما، جایگزینی هواپیمای T-38 ارتش ترکیه در آموزش و هواپیمای اف-۵ در پروازهای تیم آکروباتیک و همچنین برآورده‌کردن نیازهای مشتریان بین‌المللی بوده است.

هواپیمای تهاجمی سبک Hürjet با طول ۱۳.۴ متر، عرض بال ۹.۵ متر و ارتفاع ۵.۱ متر، قادر به پرواز در حداکثر ارتفاع ۴۵۰۰۰ پا (۱۳.۷ کیلومتر) است. همچنین بار مفید این هواپیما ۲,۷۲۱ کیلوگرم (۶۰۰۰ پوند) بوده و می‌تواند با حداکثر سرعت ۱.۴ ماخ پرواز کند.

گفته می‌شود اسپانیا به این هواپیما علاقه نشان داده و مذاکراتی برای مبادله احتمالی آن با این کشور در حال انجام است. Hürjet همچنین ماه گذشته در نمایشگاه بین‌المللی هوافضای مصر به نمایش درآمد.

