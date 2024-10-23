هواپیمای تهاجمی سبک «Hürjet» که توسط صنایع هوافضای ترکیه (TAI) توسعه‌یافته است، موفق به شکست دیوار صوتی و انجام اولین پرواز فوق صوتی خود شد. این هواپیما در پایگاه هوایی مورتد در آنکارا، اولین پرواز آزمایشی فوق صوتی خود را با موفقیت انجام داد. این پرواز در ساعت ۹:۴۵ صبح روز ۲۱ اکتبر آغاز و در ساعت ۱۰:۲۳ صبح، پس از ۳۸ دقیقه پرواز به طور کنترل‌شده فرود آمد.

استانداری آنکارا پیش‌ازاین در یک پست در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که این پرواز «به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و کنترل‌شده» بین ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح به وقت محلی انجام خواهد شد و از شهروندان خواسته بود که «هیچ‌گونه اضطراب و وحشتی نداشته باشند.»

گزارش‌ها حاکی از آن است که یک جنگنده اف-۱۶ به‌عنوان همراه Hürjet در این پرواز شرکت داشته است. این هواپیما با طراحی پیشرفته و ویژگی‌های عملکردی خود، انتظار می‌رود نقش کلیدی در موجودی نیروی هوایی ترکیه ایفا کند.