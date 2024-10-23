هواپیمای تهاجمی سبک «Hürjet» که توسط صنایع هوافضای ترکیه (TAI) توسعهیافته است، موفق به شکست دیوار صوتی و انجام اولین پرواز فوق صوتی خود شد. این هواپیما در پایگاه هوایی مورتد در آنکارا، اولین پرواز آزمایشی فوق صوتی خود را با موفقیت انجام داد. این پرواز در ساعت ۹:۴۵ صبح روز ۲۱ اکتبر آغاز و در ساعت ۱۰:۲۳ صبح، پس از ۳۸ دقیقه پرواز به طور کنترلشده فرود آمد.
استانداری آنکارا پیشازاین در یک پست در شبکههای اجتماعی نوشته بود که این پرواز «بهصورت برنامهریزیشده و کنترلشده» بین ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح به وقت محلی انجام خواهد شد و از شهروندان خواسته بود که «هیچگونه اضطراب و وحشتی نداشته باشند.»
گزارشها حاکی از آن است که یک جنگنده اف-۱۶ بهعنوان همراه Hürjet در این پرواز شرکت داشته است. این هواپیما با طراحی پیشرفته و ویژگیهای عملکردی خود، انتظار میرود نقش کلیدی در موجودی نیروی هوایی ترکیه ایفا کند.
این پروژه در آگوست ۲۰۱۷ توسط TAI آغاز شد و مدل اولیه آن در نمایشگاه بینالمللی هوافضای فارنبورو ۲۰۱۸ به نمایش درآمد. هدف اصلی از توسعه این هواپیما، جایگزینی هواپیمای T-38 ارتش ترکیه در آموزش و هواپیمای اف-۵ در پروازهای تیم آکروباتیک و همچنین برآوردهکردن نیازهای مشتریان بینالمللی بوده است.
هواپیمای تهاجمی سبک Hürjet با طول ۱۳.۴ متر، عرض بال ۹.۵ متر و ارتفاع ۵.۱ متر، قادر به پرواز در حداکثر ارتفاع ۴۵۰۰۰ پا (۱۳.۷ کیلومتر) است. همچنین بار مفید این هواپیما ۲,۷۲۱ کیلوگرم (۶۰۰۰ پوند) بوده و میتواند با حداکثر سرعت ۱.۴ ماخ پرواز کند.
گفته میشود اسپانیا به این هواپیما علاقه نشان داده و مذاکراتی برای مبادله احتمالی آن با این کشور در حال انجام است. Hürjet همچنین ماه گذشته در نمایشگاه بینالمللی هوافضای مصر به نمایش درآمد.