خاورميانه
1 دقیقه خواندن
ایران: یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان خنثی شد
روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام کرد یک تیم تروریستی مسلح که قصد انجام عملیات هدفمند در شرق ایران را داشت، خنثی شد.
ایران: یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان خنثی شد
برج دیده‌بانی در استان سیستان و بلوچستان ایران / عکس: Reuters
24 اوت 2025

روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک تیم تروریستی متشکل از هفت نفر اتباع غیر ایرانی که روزهای گذشته از مرزهای شرقی وارد ایران شده و قصد انجام عملیات هدفمند در شرق این کشور را داشت، خنثی شد.

در این درگیری شش تروریست کشته و دو نفر بازداشت شدند. نیروهای امنیتی نیز شامل دو نفر از اداره کل اطلاعات و یک مأمور فراجا مجروح شدند.

مطالب پیشنهادی

در اطلاعیه آمده است: تیم اصلی عملیاتی مجهز به آر.پی.جی ۷ لیزردار، مسلسل‌های ام‌۴، ام۱۶، نارنجک دستی، سلاح‌های نارنجک‌انداز، جلیقه‌های انفجاری، بی‌سیم‌های دستی، و تعداد زیادی انواع فشنگ و خرج ضد نفر آر.پی.جی بود. علاوه بر تسلیحات، چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز کشف شد.

در ادامه اطلاعیه آمده است هدف این تیم، حمله به یکی از مراکز حیاتی در شرق ایران بوده و هدف مدنظر تروریست‌ها دقیقا از نوع اهداف نظامی بوده که در جریان درگیری ۱۲ روزه مورد توجه قرار گرفته است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us