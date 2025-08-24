روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد یک تیم تروریستی متشکل از هفت نفر اتباع غیر ایرانی که روزهای گذشته از مرزهای شرقی وارد ایران شده و قصد انجام عملیات هدفمند در شرق این کشور را داشت، خنثی شد.
در این درگیری شش تروریست کشته و دو نفر بازداشت شدند. نیروهای امنیتی نیز شامل دو نفر از اداره کل اطلاعات و یک مأمور فراجا مجروح شدند.
در اطلاعیه آمده است: تیم اصلی عملیاتی مجهز به آر.پی.جی ۷ لیزردار، مسلسلهای ام۴، ام۱۶، نارنجک دستی، سلاحهای نارنجکانداز، جلیقههای انفجاری، بیسیمهای دستی، و تعداد زیادی انواع فشنگ و خرج ضد نفر آر.پی.جی بود. علاوه بر تسلیحات، چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز کشف شد.
در ادامه اطلاعیه آمده است هدف این تیم، حمله به یکی از مراکز حیاتی در شرق ایران بوده و هدف مدنظر تروریستها دقیقا از نوع اهداف نظامی بوده که در جریان درگیری ۱۲ روزه مورد توجه قرار گرفته است.