در اطلاعیه آمده است: تیم اصلی عملیاتی مجهز به آر.پی.جی ۷ لیزردار، مسلسل‌های ام‌۴، ام۱۶، نارنجک دستی، سلاح‌های نارنجک‌انداز، جلیقه‌های انفجاری، بی‌سیم‌های دستی، و تعداد زیادی انواع فشنگ و خرج ضد نفر آر.پی.جی بود. علاوه بر تسلیحات، چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز کشف شد.

در ادامه اطلاعیه آمده است هدف این تیم، حمله به یکی از مراکز حیاتی در شرق ایران بوده و هدف مدنظر تروریست‌ها دقیقا از نوع اهداف نظامی بوده که در جریان درگیری ۱۲ روزه مورد توجه قرار گرفته است.