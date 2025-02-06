سیاست
نیسان از ادامه مذاکرات ادغام با هوندا منصرف شد
نیسان پس از اختلاف با هوندا بر سر تبدیل شدن به شرکت فرعی، مذاکرات ادغام را متوقف کرد. این تصمیم در آستانه جلسه هیئت‌مدیره نیسان گرفته شد.
6 فوریه 2025

ماکوتو اوچیدا، مدیرعامل نیسان، در دیدار با همتای خود در هوندا، توشیهیرو میبه اعلام کرد که به دلیل پیشنهاد هوندا برای تبدیلِ نیسان به یک شرکت فرعی، مذاکرات را متوقف می‌کند.

در دسامبر گذشته، دو خودروساز ژاپنی یادداشت تفاهمی برای بررسی ادغام تحت یک شرکت هلدینگ امضا کرده بودند. اما مذاکرات به دلیل اختلافات بین آنها به بن‌بست رسیده است.

به گزارش منابع آگاه در گفتگو با رویترز، پس از پیشنهاد هوندا برای تبدیل شدن نیسان به شرکت فرعی، نیسان به این نتیجه رسید که مذاکرات نمی‌تواند ادامه پیدا کند. منبعی که خواست نامش فاش نشود، افزود که نیسان تصمیم خود برای عقب‌نشینی از توافق‌نامه همکاری را در جلسه هیئت‌مدیره پیش از اعلام درآمد سه‌ماهه سوم خود رسمی خواهد کرد.

از سوی دیگر، موضع فعلی هوندا در مورد نیسان مشخص است. هوندا تنها در صورتی این ادغام را می‌پذیرد که نیسان به یک شرکت فرعی تبدیل شود. هوندا، دومین خودروساز بزرگ ژاپن پس از تویوتا است و نیسان در رتبه سوم قرار دارد.

سخنگویان نیسان و هوندا از اظهارنظر در‌خصوص وضعیت مذاکرات خودداری کردند و تنها به تکرار بیانیه‌های قبلی مبنی بر اهداف خود و نهایی کردن مسیر آینده تا اواسط فوریه پرداختند.

لغو این مذاکرات سوالاتی را در مورد چگونگی عبور نیسان از بحران‌های اخیر بدون کمک خارجی مطرح می‌کند. نیسان پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد ۹۰۰۰ کارگر را اخراج کند و ۲۰ درصد از ظرفیت جهانی خود را کاهش دهد.

سهام نیسان در روز پنج‌شنبه ۶.۷ درصد افزایش یافت، در‌حالی‌که سهام هوندا ۵.۳ درصد کاهش یافت.

