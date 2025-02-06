ماکوتو اوچیدا، مدیرعامل نیسان، در دیدار با همتای خود در هوندا، توشیهیرو میبه اعلام کرد که به دلیل پیشنهاد هوندا برای تبدیلِ نیسان به یک شرکت فرعی، مذاکرات را متوقف می‌کند.

در دسامبر گذشته، دو خودروساز ژاپنی یادداشت تفاهمی برای بررسی ادغام تحت یک شرکت هلدینگ امضا کرده بودند. اما مذاکرات به دلیل اختلافات بین آنها به بن‌بست رسیده است.

به گزارش منابع آگاه در گفتگو با رویترز، پس از پیشنهاد هوندا برای تبدیل شدن نیسان به شرکت فرعی، نیسان به این نتیجه رسید که مذاکرات نمی‌تواند ادامه پیدا کند. منبعی که خواست نامش فاش نشود، افزود که نیسان تصمیم خود برای عقب‌نشینی از توافق‌نامه همکاری را در جلسه هیئت‌مدیره پیش از اعلام درآمد سه‌ماهه سوم خود رسمی خواهد کرد.

از سوی دیگر، موضع فعلی هوندا در مورد نیسان مشخص است. هوندا تنها در صورتی این ادغام را می‌پذیرد که نیسان به یک شرکت فرعی تبدیل شود. هوندا، دومین خودروساز بزرگ ژاپن پس از تویوتا است و نیسان در رتبه سوم قرار دارد.