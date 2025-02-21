مراسمی بهمنظور قدردانی از افرادی که در خدمت به جهان ترک تلاش کردهاند، در دانشگاه قراماناوغلو محمدبی، شهر قرامان، برگزار شد. این مراسم با حضور استاندار، رئیس دانشگاه، معاون دبیرکل ترکسوی(TÜRKSOY)، مقامات استانی و دانشگاهی، کادر علمی و اداری دانشگاه و دانشجویان همراه بود. در پایان، مدالهای خدمات برجسته ترکسوی به برگزیدگان اهدا شد.
سعید یوسف، معاون دبیرکل سازمان بینالمللی فرهنگ ترکی (ترکسوی)، با ارسال سلام و پیام سلطان رائف، دبیرکل این مرکز، سخنرانی خود را آغاز کرد و پیامهای مهمی درخصوص معرفی فرهنگ ترک به جهان ارائه داد.
در این مراسم، مدال خدمات برجسته به جهان ترک به پروفسور دکتر محمد گاوگالی، رئیس دانشگاه قراماناوغلو محمدبی، پروفسور دکتر ادریسنبی اویسال، رئیس بخش زبان و ادبیات ترکی و پروفسور دکتر ارجان اوکتای، رئیس بخش علوم سیاسی و مدیریت عمومی اهدا شد. همچنین، به دکتر محمد مرجان، دکترای ادبیات و دکتر اونور آیکاچ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات ترکی، نیز لوح تقدیر اهدا گردید.
معرفی و توسعه فرهنگ ترک در جهان
سعید یوسف در سخنرانی خود در شهر قرامان که بهعنوان پایتخت زبان ترکی شناخته میشود، به اهمیت زنده نگهداشتن میراث قراماناوغلو محمدبی اشاره کرد و ابراز خوشحالی کرد که ترکسوی در این مراسم حضور دارد. وی از دانشگاه و مقامات قرامان تشکر کرد که همواره از حمایتهای خود در موضوع حفظ زبان و فرهنگ ترک دریغ نکردهاند.
جایگاه ملت ترک در تاریخ
سعید یوسف با اشاره به تاریخ هزارانساله ملت ترک، تصریح کرد که فرهنگ و تمدن ترک از دستاوردهای تمدن جهانی جدا نیست. وی افزود: ترکها همواره در سرزمینهای خود برای آزادی و استقلال مبارزه کردهاند و هیچگاه اسارت را نپذیرفتهاند.
او به این نکته اشاره کرد که جهان ترک به هیچوجه محدود به جغرافیای خاصی نمیشود و ترکها در بسیاری از مناطق مختلف دیگر جهان ازجمله آمریکای جنوبی، آفریقا، سیبری و جنوب آسیا آثار و نشانههای خود را به جای گذاشتهاند.
قدرت زبان ترکی و اهمیت اتحاد
سعید یوسف به قدرت زبان ترکی در جهان اشاره کرد و گفت: هر وقت که زبان ترکی در جهان کمرنگ میشود، میبینیم که جهان دچار اختلال میشود.
او تأکید کرد که زبان ترکی نقش مهمی در اتحاد جهان ترک دارد و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هر روز باید روابط میان جمهوریهای ترک تقویت میشد.
یوسف ادامه داد: در دهه ۱۹۹۰، تعداد افرادی که میتوانستند راحت هویتشان را بیان کنند و بگویند «من ترک هستم» در جهان ترک به شمارش انگشتان دست میرسید. اما امروز قدرت این اتحاد هر روز بیشتر میشود.
توصیهها برای جوانان؛ کشف فرهنگ ترک
سعید یوسف، معاون دبیرکل سازمان بینالمللی فرهنگ ترکی (ترکسوی) از جوانان خواست تا از امکانات شبکههای اجتماعی و فناوری به بهترین نحو استفاده کنند و تاریخ و فرهنگ ترک را بهتر بشناسند. او افزود: بزرگان جهات ترک - اسلام ازجمله یونس امره، مولانا، علی شیر نوایی و دیگر شخصیتهای بزرگ ترک را بشناسید و از آثارشان الهام بگیرید.
یوسف همچنین تاکید کرد که معرفی ارزشهای دنیای ترک و انتقال آن به نسلهای آینده مسئولیت بزرگی است که بر عهده جوانان است و افزود که همکاریهای علمی و فرهنگی در این راستا از اهمیت ویژهای برخوردار است.
همکاریهای علمی با جهان ترک
پروفسور دکتر محمد گاوگالی، رئیس دانشگاه قراماناوغلو محمدبی، در سخنرانی خود به همکاریهای علمی دانشگاه با کشورهای جهان ترک اشاره کرد. وی از امضای تفاهمنامهها با دانشگاههای ازبکستان، آذربایجان، قرقیزستان و قزاقستان خبر داد که به موجب آن برنامههای تبادل دانشجو و استاد اجرا شده است. گاوگالی گفت: در دانشگاه ما ۵۵۰ دانشجوی خارجی مشغول به تحصیل هستند که ۳۳۶ نفر از آنها از جمهوریهای ترک میباشند. این تعامل فرصتی بزرگ برای دانشجویان و استادان ما است.
دعوت به جشن روز زبان ترکی
استاندار قرامان، محمد فاتح چیچکلی، در سخنرانی خود به اهمیت روز زبان ترکی اشاره کرد و اظهار داشت که امسال قصد دارند جشن روز زبان ترکی را با همکاری شبکه تلویزیونی تیآرتی برگزار کنند. وی افزود: ما میخواهیم روز زبان ترکی را نهتنها در قرامان، بلکه در سراسر جهان ترک جشن بگیریم و امیدواریم که ترکسوی نیز در این رویداد مشارکت داشته باشد.
کنسرت آشیقها
این مراسم با اهدای مدالها و لوحهای تقدیر به شخصیتهای برجسته دنیای ترک بهپایان رسید. در پایان مراسم، گروه آشیقها متشکل از احمد تکین، امینه تکین، اسماعیل حقی کچهجی و استادیار ازگی تکین کنسرت اجرا کردند و شب بینظیری را برای حاضران رقم زدند.
آشیقها نمونههای زیبایی از موسیقی فولکلور ترکی را اجرا کرده و عمق فرهنگ ترک را از طریق موسیقی به نمایش گذاشتند.
در این مراسم، اهمیت تلاشهای ترکسوی برای معرفی و توسعه فرهنگ ترک دوباره مورد تاکید قرار گرفت و پیام داده شد که همکاریهای علمی و فرهنگی دانشگاه قراماناوغلو محمدبی با دنیای ترک در آینده بیشازپیش تقویت خواهد شد.