اداره کل حفاظت از منابع طبیعی ترکیه وابسته به وزارت محیطزیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، پروژههایی را در چارچوب قوانین ملی و کنوانسیونهای برن، بارسلونا و رامسر که ترکیه نیز عضو آنها است، با هدف حفاظت و نظارت بر حیاتوحش، به اجرا درآورده است.
در این راستا، تلاشها برای حفاظت از گونههای در معرض خطر انقراض مانند لاکپشتهای دریایی سرخ و فلامینگو در مناطق حفاظتشده ادامه دارد. این تلاشها در مناطقی همچون گوکسو در استان مرسین، دالیان، گوجک، کویجغیز و فتحیه در موغله، و سواحل بلک و پاتارا در آنتالیا انجام میشود. اقدامات شامل محافظت از تخمها، نظارت بر دما و رطوبت، و معاینه لاکپشتهای سرخ و سبز است.
علاوه بر این، بازدیدکنندگان منطقه اطلاعات لازم درباره لاکپشتهای دریایی را دریافت میکنند و استفاده از ساحل بین ساعتهای ۲۰:۰۰ تا ۰۵:۰۰ بامداد نیز ممنوع است.
افزایش چهار برابری بچه لاکپشتهای دریایی در ۵ سال گذشته
در نتیجه فعالیتهای حفاظتی انجامشده توسط وزارت محیطزیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، تعداد بچه لاکپشتهایی که در سالهای مختلف به دریا رسیدهاند به شرح زیر بوده است:
· در سال ۲۰۲۳، ۱۰۶ هزار و ۵۹۲
· در سال ۲۰۲۲، ۶۲ هزار و ۱۳۱
· در سال ۲۰۲۱ ۱۳۲ هزار و ۱۹۵
· در سال ۲۰۲۰، ۴۷ هزار و ۵۰۳
بدین ترتیب، در طی ۵ سال گذشته، تعداد بچه لاکپشتهای دریایی که موفق شدند به دریا برسند تقریباً ۴ برابر افزایش یافته است.
رصد لاکپشتها از طریق دستگاههای ماهوارهای
این وزارتخانه از سال ۲۰۲۰ برای اولینبار با نصب دستگاههای ماهوارهای بر روی لاکپشتها، شروع به رصد و پیگیری وضعیت آنها کرد.
بدین ترتیب، ۴۷ لاکپشت دریایی که تحت درمان قرار گرفته بودند، با استفاده از دستگاههای پیگیری ماهوارهای تحت نظارت کامل قرار گرفتند تا مسیرهای مهاجرت، تغذیه و مناطق زمستانی آنها شناسایی شود که از این میان، دستگاه مربوط به چهار لاکپشت بهطور مداوم سیگنال فعال ارسال میکند.
در بررسی دادههای ماهوارهای، لاکپشتی به نام طوبی که در سال ۲۰۱۹ پس از درمان به آبهای موغله بازگشته بود، طی ۴ سال ۲۴,۹۱۲ کیلومتر مسافت طی کرده بود. آخرین سیگنال او در سپتامبر ۲۰۲۳، هنگام عبور از دریای آدریاتیک یونان در مسیر بازگشت به ترکیه برای تخمگذاری دریافت شد، اما با اتمام باتری دستگاه، اطلاعات بیشتری ثبت نشد.