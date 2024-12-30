سیاست
3 دقیقه خواندن
در چارچوب پروژه‌های حفاظتی ترکیه ۱۷۸ هزار بچه لاک‌پشت به دریا رسیدند
در سال ۲۰۲۴، با تلاش‌های وزارت محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه، ۱۷۸ هزار و ۶۶ بچه لاک‌پشت دریایی، از جمله گونه‌های لاک‌پشت سرخ (کارتا کارتا) و سبز، به دریا رسیدند. این پروژه‌ها در چارچوب قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر برن، بارسلونا و رامسر با هدف حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض اجرا می‌شود.
در چارچوب پروژه‌های حفاظتی ترکیه ۱۷۸ هزار بچه لاک‌پشت به دریا رسیدند
بچه‌های لاک‌پشت دریایی / عکس: AA
30 دسامبر 2024

 اداره کل حفاظت از منابع طبیعی ترکیه وابسته به وزارت محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، پروژه‌هایی را در چارچوب قوانین ملی و کنوانسیون‌های برن، بارسلونا و رامسر که ترکیه نیز عضو آنها است، با هدف حفاظت و نظارت بر حیات‌وحش، به اجرا درآورده است.

در این راستا، تلاش‌ها برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض مانند لاک‌پشت‌های دریایی سرخ و فلامینگو در مناطق حفاظت‌شده ادامه دارد. این تلاش‌ها در مناطقی همچون گوک‌سو در استان مرسین، دالیان، گوجک، کوی‌جغیز و فتحیه در موغله، و سواحل بلک و پاتارا در آنتالیا انجام می‌شود. اقدامات شامل محافظت از تخم‌ها، نظارت بر دما و رطوبت، و معاینه لاک‌پشت‌های سرخ و سبز است.

علاوه بر این، بازدیدکنندگان منطقه اطلاعات لازم درباره لاک‌پشت‌های دریایی را دریافت می‌کنند و استفاده از ساحل بین ساعت‌های ۲۰:۰۰ تا ۰۵:۰۰ بامداد نیز ممنوع است.

افزایش چهار برابری بچه لاک‌پشت‌های دریایی در ۵ سال گذشته

 در نتیجه فعالیت‌های حفاظتی انجام‌شده توسط وزارت محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، تعداد بچه لاک‌پشت‌هایی که در سال‌های مختلف به دریا رسیده‌اند به شرح زیر بوده است:

·  در سال ۲۰۲۳، ۱۰۶ هزار و ۵۹۲

·  در سال ۲۰۲۲، ۶۲ هزار و ۱۳۱

مطالب پیشنهادی

·  در سال ۲۰۲۱ ۱۳۲ هزار و ۱۹۵

·  در سال ۲۰۲۰، ۴۷ هزار و ۵۰۳

بدین ترتیب، در طی ۵ سال گذشته، تعداد بچه لاک‌پشت‌های دریایی که موفق شدند به دریا برسند تقریباً ۴ برابر افزایش یافته است.

رصد لاک‌پشت‌ها از طریق دستگاه‌های ماهواره‌ای

این وزارتخانه از سال ۲۰۲۰ برای اولین‌بار با نصب دستگاه‌های ماهواره‌ای بر روی لاک‌پشت‌ها، شروع به رصد و پیگیری وضعیت آنها کرد.

بدین ترتیب، ۴۷ لاک‌پشت دریایی که تحت درمان قرار گرفته بودند، با استفاده از دستگاه‌های پیگیری ماهواره‌ای تحت نظارت کامل قرار گرفتند تا مسیرهای مهاجرت، تغذیه و مناطق زمستانی آنها شناسایی شود که از این میان، دستگاه مربوط به چهار لاک‌پشت به‌طور مداوم سیگنال فعال ارسال می‌کند.

در بررسی داده‌های ماهواره‌ای، لاک‌پشتی به نام طوبی که در سال ۲۰۱۹ پس از درمان به آب‌های موغله بازگشته بود، طی ۴ سال ۲۴,۹۱۲ کیلومتر مسافت طی کرده بود. آخرین سیگنال او در سپتامبر ۲۰۲۳، هنگام عبور از دریای آدریاتیک یونان در مسیر بازگشت به ترکیه برای تخم‌گذاری دریافت شد، اما با اتمام باتری دستگاه، اطلاعات بیشتری ثبت نشد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us