اداره کل حفاظت از منابع طبیعی ترکیه وابسته به وزارت محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، پروژه‌هایی را در چارچوب قوانین ملی و کنوانسیون‌های برن، بارسلونا و رامسر که ترکیه نیز عضو آنها است، با هدف حفاظت و نظارت بر حیات‌وحش، به اجرا درآورده است.

در این راستا، تلاش‌ها برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض مانند لاک‌پشت‌های دریایی سرخ و فلامینگو در مناطق حفاظت‌شده ادامه دارد. این تلاش‌ها در مناطقی همچون گوک‌سو در استان مرسین، دالیان، گوجک، کوی‌جغیز و فتحیه در موغله، و سواحل بلک و پاتارا در آنتالیا انجام می‌شود. اقدامات شامل محافظت از تخم‌ها، نظارت بر دما و رطوبت، و معاینه لاک‌پشت‌های سرخ و سبز است.

علاوه بر این، بازدیدکنندگان منطقه اطلاعات لازم درباره لاک‌پشت‌های دریایی را دریافت می‌کنند و استفاده از ساحل بین ساعت‌های ۲۰:۰۰ تا ۰۵:۰۰ بامداد نیز ممنوع است.

افزایش چهار برابری بچه لاک‌پشت‌های دریایی در ۵ سال گذشته

در نتیجه فعالیت‌های حفاظتی انجام‌شده توسط وزارت محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، تعداد بچه لاک‌پشت‌هایی که در سال‌های مختلف به دریا رسیده‌اند به شرح زیر بوده است:

· در سال ۲۰۲۳، ۱۰۶ هزار و ۵۹۲

· در سال ۲۰۲۲، ۶۲ هزار و ۱۳۱