غریب‌آبادی: اروپا فاقد مبنای حقوقی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک است
معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران گفت که کشورهای اروپایی هیچ مبنای حقوقی برای اجرای مکانیزم اسنپ‌بک ندارند و در صورت اقدام سیاسی، همکاری‌های فعلی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف خواهد شد.
کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران در وین / عکس آرشیوی : AP
28 اوت 2025

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه ۲۷ آگوست، در گفت‌وگو با تلویزیون داخلی ایران گفت: اروپایی‌ها از لحاظ حقوقی در موقعیتی نیستند که بتوانند اسنپ‌بک را فعال کنند و این موضوع به‌طور روشن در نشست اخیر بنده و آقای تخت‌روانچی با نمایندگان سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا در ژنو تشریح شده است.

وی با اشاره به تمرکز گفت‌وگوها بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، گفت:اروپایی‌ها یک ماه پیش بحث تمدید را مطرح کرده بودند، اما ما یادآور شدیم صلاحیت تصمیم‌گیری تنها در شورای امنیت است و هر اقدامی باید در آن چارچوب انجام شود.

غریب‌آبادی افزود: ایران آمادگی ادامه تعامل و تماس‌های دیپلماتیک را دارد، اما اگر اروپا به مسیر سوءاستفاده حقوقی و سیاسی روی آورد، تهران واکنش لازم را نشان خواهد داد. به گفته او، هرگونه اقدام سیاسی اروپایی‌ها می‌تواند بر روند گفت‌وگوهای جاری با آژانس اثر منفی بگذارد.

وی گفت: چنانچه چنین اقدامی صورت گیرد، مسیر همکاری فعلی ایران با آژانس متوقف خواهد شد و اروپا نیز از عرصه گفت‌وگو با ایران کنار گذاشته می‌شود.

وی در پایان گفت: مذاکرات با آژانس برای تنظیم ترتیبات جدید ادامه دارد، اما هنوز هیچ متنی نهایی نشده و صرفاً ایده‌ها بین طرفین در حال تبادل است.

