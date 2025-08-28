کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه ۲۷ آگوست، در گفتوگو با تلویزیون داخلی ایران گفت: اروپاییها از لحاظ حقوقی در موقعیتی نیستند که بتوانند اسنپبک را فعال کنند و این موضوع بهطور روشن در نشست اخیر بنده و آقای تختروانچی با نمایندگان سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا در ژنو تشریح شده است.
وی با اشاره به تمرکز گفتوگوها بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، گفت:اروپاییها یک ماه پیش بحث تمدید را مطرح کرده بودند، اما ما یادآور شدیم صلاحیت تصمیمگیری تنها در شورای امنیت است و هر اقدامی باید در آن چارچوب انجام شود.
غریبآبادی افزود: ایران آمادگی ادامه تعامل و تماسهای دیپلماتیک را دارد، اما اگر اروپا به مسیر سوءاستفاده حقوقی و سیاسی روی آورد، تهران واکنش لازم را نشان خواهد داد. به گفته او، هرگونه اقدام سیاسی اروپاییها میتواند بر روند گفتوگوهای جاری با آژانس اثر منفی بگذارد.
وی گفت: چنانچه چنین اقدامی صورت گیرد، مسیر همکاری فعلی ایران با آژانس متوقف خواهد شد و اروپا نیز از عرصه گفتوگو با ایران کنار گذاشته میشود.
وی در پایان گفت: مذاکرات با آژانس برای تنظیم ترتیبات جدید ادامه دارد، اما هنوز هیچ متنی نهایی نشده و صرفاً ایدهها بین طرفین در حال تبادل است.