رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه روز دوشنبه ۸ سپتامبر در سخنرانی پس از جلسه کابینه ضمن ابراز همبستگی با مردم فلسطین به شدت از دولت اسرائیل انتقاد کرده و تعهد خود برای حمایت از مردم غزه در شرایطی که تلفات انسانی در حال افزایش است را اعلام نمود.
رئیسجمهور اردوغان اظهار داشت که در این روزهای پرآشوب که دولت نتانیاهو کاملاً از مسیر درست خارج شده است، ما همچنان به حمایت از مردم مظلوم غزه ادامه خواهیم داد.
وی در ادامه اعلام کرد که مسئله نسلکشی غزه را در جلساتی با رهبران برخی کشورها، از جمله شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و دیگر رهبران حاضر در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین مطرح کرده است.
رئیسجمهور ترکیه افزود: ما موضع اخلاقمدارانه خود را حفظ خواهیم کرد و صدای فلسطین در نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم بود.
براساس گزارشها، تجاوز نظامی اسرائیل به غزه که بسیاری آن را نسلکشی توصیف میکنند، وارد روز ۷۰۲ خود شده و تاکنون ۶۴ هزار و ۵۲۲ فلسطینی جان خود را از دست دادهاند، از جمله ۳۹۳ نفر که بر اثر گرسنگی تحمیلشده توسط اسرائیل فوت کردهاند.
اردوغان همچنین به برنامههای ترکیه در زمینه انرژی اشاره و پیشرفتها در ساخت نیروگاه هستهای آککوی را برجسته کرد.
وی همچنین اشاره کرد که با ظرفیت نصبشده ۴۸۰۰ مگاوات، این نیروگاه میتواند به ترکیه در تغییر شرایط انرژی و تقویت استقلال انرژی کشور کمک کند.
انرژی هستهای نقش مهمی در دستیابی ترکیه به هدف صفر خالص انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۳ دارد. به همین منظور، ترکیه قصد دارد پس از نیروگاه آککوی، در دو محل دیگر نیز نیروگاه هستهای احداث کند.
از سوی دیگر قرارداد بیندولتی بین روسیه و ترکیه برای نیروگاه آککوی در ماه مه ۲۰۱۰ امضا شد. این نیروگاه شامل چهار واحد برقآبی VVER-1200 با مجموع ظرفیت نصبشده ۴۸۰۰ مگاوات خواهد بود.
سنگ بنای نیروگاه نیز در سال ۲۰۱۸ گذاشته شد و طبق قرارداد، انتظار میرود ظرف هفت سال به بهرهبرداری برسد.