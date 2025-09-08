ترکیه
2 دقیقه خواندن
رئیس‌جمهور اردوغان: ما به حمایت از مردم مظلوم غزه ادامه خواهیم داد
رئیس‌جمهور اردوغان، ضمن ابراز همبستگی با مردم فلسطین به شدت از دولت اسرائیل انتقاد کرد و تعهد خود برای حمایت از مردم غزه در شرایطی که تلفات انسانی در حال افزایش است اعلام نمود.
رئیس‌جمهور اردوغان: ما به حمایت از مردم مظلوم غزه ادامه خواهیم داد
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در سخنرانی پس از جلسه کابینه دولت/ عکس: AA
8 سپتامبر 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه ۸ سپتامبر در سخنرانی پس از جلسه کابینه ضمن ابراز همبستگی با مردم فلسطین به شدت از دولت اسرائیل انتقاد کرده و تعهد خود برای حمایت از مردم غزه در شرایطی که تلفات انسانی در حال افزایش است را اعلام نمود.

 رئیس‌جمهور اردوغان اظهار داشت که در این روزهای پرآشوب که دولت نتانیاهو کاملاً از مسیر درست خارج شده است، ما همچنان به حمایت از مردم مظلوم غزه ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه اعلام کرد که مسئله نسل‌کشی غزه را در جلساتی با رهبران برخی کشورها، از جمله شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دیگر رهبران حاضر در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین مطرح کرده است.

رئیس‌جمهور ترکیه افزود: ما موضع اخلاق‌مدارانه خود را حفظ خواهیم کرد و صدای فلسطین در نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم بود.

براساس گزارش‌ها، تجاوز نظامی اسرائیل به غزه که بسیاری آن را نسل‌کشی توصیف می‌کنند، وارد روز ۷۰۲ خود شده و تاکنون ۶۴ هزار و ۵۲۲ فلسطینی جان خود را از دست داده‌اند، از جمله ۳۹۳ نفر که بر اثر گرسنگی تحمیل‌شده توسط اسرائیل فوت کرده‌اند.

مرتبطTRT فارسی - ترکیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه را محکوم و خواستار اقدام فوری جهانی شد

اردوغان همچنین به برنامه‌های ترکیه در زمینه انرژی اشاره و پیشرفت‌ها در ساخت نیروگاه هسته‌ای آک‌کوی را برجسته کرد.

مطالب پیشنهادی

وی همچنین اشاره کرد که با ظرفیت نصب‌شده ۴۸۰۰ مگاوات، این نیروگاه می‌تواند به ترکیه در تغییر شرایط انرژی و تقویت استقلال انرژی کشور کمک کند.

انرژی هسته‌ای نقش مهمی در دستیابی ترکیه به هدف صفر خالص انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۳ دارد. به همین منظور، ترکیه قصد دارد پس از نیروگاه آک‌کوی، در دو محل دیگر نیز نیروگاه هسته‌ای احداث کند.

از سوی دیگر قرارداد بین‌دولتی بین روسیه و ترکیه برای نیروگاه آک‌کوی در ماه مه ۲۰۱۰ امضا شد. این نیروگاه شامل چهار واحد برق‌آبی VVER-1200 با مجموع ظرفیت نصب‌شده ۴۸۰۰ مگاوات خواهد بود.

سنگ بنای نیروگاه نیز در سال ۲۰۱۸ گذاشته شد و طبق قرارداد، انتظار می‌رود ظرف هفت سال به بهره‌برداری برسد.

مرتبطTRT فارسی - ترکیه: جهش بزرگ در انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۲۰۳۵

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us