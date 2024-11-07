زکریا چوشتو، معاون وزیر صنعت و فناوری ترکیه نیز در کنگره یادشده بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد. از نظر وی، این بخش می‌تواند فرصت‌های صادراتی جدیدی برای ترکیه ایجاد کند. چوشتو یادآور شد که ترکیه به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ انرژی بادی در اروپا، سالانه حدود ۱.۵ میلیارد یورو از صادرات محصولات انرژی بادی درآمد دارد و این صنعت به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تولیدی ترکیه تبدیل شده است. وی اضافه کرد که وزارت صنعت و فناوری ترکیه تلاش دارد تا حمایت‌های مورد نیاز این بخش را تأمین کند تا زمینه برای رشد بیشتر فراهم شود.

ترکیه در حال حاضر پنجمین صنعت بزرگ انرژی بادی اروپا را از نظر ظرفیت تولید دارد و حدود سه‌چهارم از تولیدات خود را به نزدیک به ۵۰ کشور صادر می‌کند. هدف وزارت صنعت و فناوری افزایش سهم ارزش افزوده داخلی به بیش از ۷۰ درصد است.

در این کنگره، جایلز دیکسون، رئیس WindEurope نیز به رشد صنعت انرژی بادی ترکیه در بازار اروپا اشاره کرد و گفت که ترکیه به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات انرژی بادی در اروپا تبدیل شده است. وی افزود که این کشور در حال حاضر به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تجهیزات برای سایر کشورهای اروپایی تبدیل شده است.

دیکسون همچنین تأکید کرد که کیفیت تجهیزات تولیدی ترکیه در سطح بالایی قرار دارد و از نظر کشورهای اروپایی، ترکیه بخشی از زنجیره تأمین انرژی بادی اروپا محسوب می‌شود. او همچنین پیش‌بینی کرد که بازار تجهیزات انرژی بادی در اروپا تا سال ۲۰۳۰ با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد که این امر می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای تولیدکنندگان ترکیه‌ای ایجاد کند.