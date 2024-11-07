سیاست
3 دقیقه خواندن
صنعت انرژی بادی ترکیه به ۸ میلیارد دلار می‌رسد: رشد ۳۵۰ درصدی تا ۲۰۳۵
ترکیه در حال تبدیل شدن به یکی از کشورهای اصلی در صنعت انرژی بادی جهانی است و صنعت انرژی بادی این کشور می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ به حجم ۸ میلیارد دلار برسد.
صنعت انرژی بادی ترکیه به ۸ میلیارد دلار می‌رسد: رشد ۳۵۰ درصدی تا ۲۰۳۵
نیروگاه های بادی واقع در کوه های آمانوس استان عثمانیه / عکس: AA
7 نوامبر 2024

ابراهیم اردن، رئیس انجمن انرژی بادی ترکیه (TÜREB)، درجریان کنگره سیزدهم انرژی بادی ترکیه (TÜREK 2024) اعلام کرد که صنعت انرژی بادی ترکیه که در حال حاضر حدود ۲.۲ میلیارد دلار ارزش دارد، می‌تواند با حمایت‌های لازم تا سال ۲۰۳۵ به ۷.۵ تا ۸ میلیارد دلار افزایش یابد.

اردن تأکید کرد که با توجه به اهداف تعیین‌شده، ترکیه قصد دارد هر سال ۵۰۰۰ مگاوات انرژی بادی جدید نصب کند و در مجموع تا سال ۲۰۳۵، ظرفیت کل انرژی بادی کشور به ۵۰ هزار مگاوات برسد. تولید برق از انرژی بادی در این سال به ۱۳۸ تراوات‌ساعت در سال خواهد رسید. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود کل تولید برق ترکیه تا سال ۲۰۳۵ به ۵۱۰ تا ۵۲۰ تراوات‌ساعت برسد.

اردن همچنین بر اهمیت استفاده از برنامه‌های حمایتی مشابه HIT-30 در ۱۰ سال آینده تأکید کرد و گفت که با گسترش ظرفیت صنعت و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور، شرایط بهتری برای رقابت در بازار جهانی فراهم خواهد شد.

انرژی بادی ترکیه فرصت‌های صادراتی جدیدی به همراه خواهد داشت

مطالب پیشنهادی

زکریا چوشتو، معاون وزیر صنعت و فناوری ترکیه نیز در کنگره یادشده بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد. از نظر وی، این بخش می‌تواند فرصت‌های صادراتی جدیدی برای ترکیه ایجاد کند. چوشتو یادآور شد که ترکیه به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ انرژی بادی در اروپا، سالانه حدود ۱.۵ میلیارد یورو از صادرات محصولات انرژی بادی درآمد دارد و این صنعت به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تولیدی ترکیه تبدیل شده است. وی اضافه کرد که وزارت صنعت و فناوری ترکیه تلاش دارد تا حمایت‌های مورد نیاز این بخش را تأمین کند تا زمینه برای رشد بیشتر فراهم شود.

ترکیه در حال حاضر پنجمین صنعت بزرگ انرژی بادی اروپا را از نظر ظرفیت تولید دارد و حدود سه‌چهارم از تولیدات خود را به نزدیک به ۵۰ کشور صادر می‌کند.  هدف وزارت صنعت و فناوری افزایش سهم ارزش افزوده داخلی به بیش از ۷۰ درصد است.

در این کنگره، جایلز دیکسون، رئیس WindEurope نیز به رشد صنعت انرژی بادی ترکیه در بازار اروپا اشاره کرد و گفت که ترکیه به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات انرژی بادی در اروپا تبدیل شده است. وی افزود که این کشور در حال حاضر به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تجهیزات برای سایر کشورهای اروپایی تبدیل شده است.

دیکسون همچنین تأکید کرد که کیفیت تجهیزات تولیدی ترکیه در سطح بالایی قرار دارد و از نظر کشورهای اروپایی، ترکیه بخشی از زنجیره تأمین انرژی بادی اروپا محسوب می‌شود. او همچنین پیش‌بینی کرد که بازار تجهیزات انرژی بادی در اروپا تا سال ۲۰۳۰ با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد که این امر می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای تولیدکنندگان ترکیه‌ای ایجاد کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us