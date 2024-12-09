سیاست
2 دقیقه خواندن
ایرباس پس از رقابت با اسپیس ایکس مجبور به کاهش ۲۰۰۰ فرصت شغلی شد
ایرباس در واکنش به رقابت با اسپیس ایکس و زیان‌های بخش ماهواره‌ای، از کاهش ۲,۰۰۰ فرصت شغلی در اروپا از جمله ۴۷۷ شغل در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی خبر داد.
لحظه پرتاب موشک استارشیپ / عکس: Reuters
9 دسامبر 2024

نتیجهٔ رقابت شدید ایرباس با شرکت‌های آمریکایی در صنعت ماهواره، از جمله شرکت اسپیس‌ایکس به مدیریت ایلان ماسک، منجر به کاهش بیش از ۲,۰۰۰ فرصت شغلی در بخش فناوری و دفاعی آن شد. همچنین ۴۷۷ فرصت شغلی در بریتانیا نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.

 این کاهش عمدتاً مشاغل مدیریتی و اداری در آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا که چهار کشور اصلی تشکیل‌دهندهٔ شرکت ایرباس هستند، را هدف قرار می‌دهد. اگرچه هدف این اقدام کاهش هزینه‌ها است، ایرباس اعلام کرده که این کاهش‌ها به اخراج اجباری منجر نخواهند شد.

 رقابت استارلینک و چالش‌های جدید

واحد ماهواره‌ای ایرباس، در حالی که از زیان‌های مالی قابل‌توجهی رنج می‌برد، تحت فشار رقابت از سوی برنامهٔ استارلینک اسپیس‌ایکس قرار گرفته و ناچار به بازبینی ساختار خود برای حفظ جایگاه در بازار شده است.

بیشترین کاهش فرصت شغلی در آلمان خواهد بود که ۶۸۹ فرصت شغلی را شامل می‌شود. در حالی که ۵۴۰ شغل در فرانسه، ۴۷۷ شغل در بریتانیا، ۳۰۳ شغل در اسپانیا و ۳۴ شغل در دیگر کشورها حذف خواهد شد. این برنامه تا اواسط سال ۲۰۲۶ تکمیل خواهد شد.

 همکاری برای رقابت در بازار جهانی

به‌منظور افزایش توان رقابتی اروپا در حوزهٔ ماهواره و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های مرتبط، ایرباس یک توافقنامهٔ جدید با شرکت‌های تالس و لئوناردو امضا کرده است.

در همین راستا، شرکت تالس نیز از حذف ۱,۳۰۰ فرصت شغلی مرتبط با بخش فضایی خود خبر داد.

ایرباس که بیشتر به‌خاطر تولید هواپیماهای تجاری شناخته می‌شود، همراه با رقبای اروپایی خود تاکنون بر ساخت فضاپیماهای پیشرفته برای مدار ژئو سنکرون تمرکز داشت. اما ظهور ماهواره‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر، به‌ویژه توسط اسپیس‌ایکس، بازار را متحول کرده و رقابت را دشوارتر ساخته است.

فعالیت‌های فضایی ایرباس در بریتانیا نیز عمدتاً بر فناوری‌های ارتباطی و طراحی محموله‌های ماهواره‌ای متمرکز است.

