رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در گفتوگوی تلفنی با امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، به بررسی روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و مسائل جهانی پرداخت.
بر اساس بیانیه مرکز ارتباطات ترکیه، وی تصمیم ماه گذشته اتحادیه اروپا برای تعلیق تحریمهای سوریه را گامی مثبت ارزیابی کرده و بر ضرورت لغو کامل این تحریمها در دوران جدید تأکید کرد.
وی همچنین اظهار داشت: حمایت ترکیه از سوریه بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
در این مکالمه، رؤسای جمهور دو کشور ضمن بررسی روابط دوجانبه، بر اهمیت تقویت گفتوگوهای دیپلماتیک میان ترکیه و فرانسه تأکید کردند.
اردوغان با اشاره به ظرفیتهای همکاری میان دو کشور، بهویژه در حوزه صنعت دفاعی، خواستار گسترش تعاملات در این زمینه شد.
علاوه بر این، رئیسجمهور ترکیه بر لزوم حفظ آتشبس میان گروه فلسطینی حماس و اسرائیل تأکید کرد و خواستار آغاز تلاشها برای دستیابی به یک راهحل پایدار در منطقه شد.