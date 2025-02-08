در این مکالمه، رؤسای جمهور دو کشور ضمن بررسی روابط دوجانبه، بر اهمیت تقویت گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان ترکیه و فرانسه تأکید کردند.

اردوغان با اشاره به ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور، به‌ویژه در حوزه صنعت دفاعی، خواستار گسترش تعاملات در این زمینه شد.

علاوه بر این، رئیس‌جمهور ترکیه بر لزوم حفظ آتش‌بس میان گروه فلسطینی حماس و اسرائیل تأکید کرد و خواستار آغاز تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار در منطقه شد.