نیروهای امنیتی سوریه تأسیسات چاپ اسکناس جعلی رژیم اسد را کشف کردند

نیروهای امنیت مرزی سوریه در مرز لبنان، تأسیساتی را که عناصر وابسته به رژیم سقوط کرده اسد در آن اقدام به چاپ اسکناس جعلی می‌کردند، شناسایی و ضبط کردند.