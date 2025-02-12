12 فوریه 2025
نیروهای امنیت مرزی ارتش سوریه در روزهای اخیر در منطقه قصیر واقع در حومه حمص، عملیاتی گسترده با هدف مقابله با فعالیتهای غیرقانونی در مرز ترتیب داده است.
نیروهای امنیت مرزی وابسته به وزارت دفاع سوریه، پس از درگیریهای چند روزه، منطقه را تحت کنترل خود درآورده و عملیات جستوجو و پاکسازی را آغاز کردند.
در این عملیات مشخص شد که عناصری که از رژیم سقوط کرده اسد حمایت مالی میشدند، با استفاده از ماشینآلات مدرن اقدام به تولید ارز جعلی میکردند.
گفته میشود که این افراد از این طریق مبالغ لازم برای قاچاق و تجارت مواد مخدر را تأمین میکردند.
ارتش گزارش داد که پس از کشف محل، اسکناسهای جعلی در محل تأسیسات مربوطه امحا شدند.