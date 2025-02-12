سیاست
نیروهای امنیتی سوریه تأسیسات چاپ اسکناس جعلی رژیم اسد را کشف کردند
نیروهای امنیت مرزی سوریه در مرز لبنان، تأسیساتی را که عناصر وابسته به رژیم سقوط کرده اسد در آن اقدام به چاپ اسکناس جعلی می‌کردند، شناسایی و ضبط کردند.
تأسیسات چاپ اسکناس جعلی در مرز لبنان و سوریه / عکس: AA
12 فوریه 2025

نیروهای امنیت مرزی ارتش سوریه در روزهای اخیر در منطقه قصیر واقع در حومه حمص، عملیاتی گسترده با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در مرز ترتیب داده است.

نیروهای امنیت مرزی وابسته به وزارت دفاع سوریه، پس از درگیری‌های چند روزه، منطقه را تحت کنترل خود درآورده و عملیات جست‌وجو و پاک‌سازی را آغاز کردند.

در این عملیات مشخص شد که عناصری که از رژیم سقوط کرده اسد حمایت مالی می‌شدند، با استفاده از ماشین‌آلات مدرن اقدام به تولید ارز جعلی می‌کردند.

گفته می‌شود که این افراد از این طریق مبالغ لازم برای قاچاق و تجارت مواد مخدر را تأمین می‌کردند.

ارتش گزارش داد که پس از کشف محل، اسکناس‌های جعلی در محل تأسیسات مربوطه امحا شدند.

