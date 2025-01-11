سیاست
آمار  کشته‌های غزه ۴۱ درصد کمتر از واقعیت است
مطالعات جدید نشان می‌دهد که تعداد کشته‌شدگان در حملات اسرائیل به غزه، ۴۱ درصد کمتر از واقعیت گزارش شده است. بر اساس این تحقیقات، تقریباً ۳ درصد از جمعیت غزه در این حملات جان خود را از دست داده‌اند.
عکس: AA
11 ژانویه 2025

نشریه پزشکی لانست در یافته‌های منتشر شده خود در روز جمعه، دهم دسامبر، آمار کشته‌شدگان در غزه را به نقل از اداره بهداشت این منطقه ۳۷۸۷۷ نفر گزارش می‌کند.

در گزارش آمده است: تقریباً ۳ درصد از جمعیت غزه به دلیل حملات اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند. همچنین تحلیل‌ها نشان می‌دهند که ۵۹ درصد از این کشته‌ها شامل زنان، کودکان و سالمندان بوده‌اند.

درعین‌حال، محققان مرکز بهداشت و پزشکی مناطق گرمسیری لندن (LSHTM) در یک مطالعه مستقل تخمین زده‌اند که بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، ۶۴۲۶۰ نفر به دلیل جراحات ناشی از حملات اسرائیل در غزه جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس تخمین‌ها، مجموع تلفات جراحات ترومایی تا اکتبر ۲۰۲۴ احتمالاً از ۷۰ هزار نفر فراتر رفته باشد، درحالی‌که وزارت بهداشت در آن زمان حدود ۴۲۰۰۰ کشته را گزارش کرده بود.

زینا جمال‌الدین، نویسنده ارشد در مرکز LSHTM، گفت: نتایج به‌دست‌آمده بر لزوم مداخلات فوری برای حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از تلفات بیشتر تأکید دارند.

