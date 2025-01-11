نشریه پزشکی لانست در یافتههای منتشر شده خود در روز جمعه، دهم دسامبر، آمار کشتهشدگان در غزه را به نقل از اداره بهداشت این منطقه ۳۷۸۷۷ نفر گزارش میکند.
در گزارش آمده است: تقریباً ۳ درصد از جمعیت غزه به دلیل حملات اسرائیل جان خود را از دست دادهاند. همچنین تحلیلها نشان میدهند که ۵۹ درصد از این کشتهها شامل زنان، کودکان و سالمندان بودهاند.
درعینحال، محققان مرکز بهداشت و پزشکی مناطق گرمسیری لندن (LSHTM) در یک مطالعه مستقل تخمین زدهاند که بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، ۶۴۲۶۰ نفر به دلیل جراحات ناشی از حملات اسرائیل در غزه جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس تخمینها، مجموع تلفات جراحات ترومایی تا اکتبر ۲۰۲۴ احتمالاً از ۷۰ هزار نفر فراتر رفته باشد، درحالیکه وزارت بهداشت در آن زمان حدود ۴۲۰۰۰ کشته را گزارش کرده بود.
زینا جمالالدین، نویسنده ارشد در مرکز LSHTM، گفت: نتایج بهدستآمده بر لزوم مداخلات فوری برای حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از تلفات بیشتر تأکید دارند.