صدیر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، در ششمین نشست شورای عالی همکاریهای استراتژیک بین ترکیه و قرقیزستان در بیشکک پایتخت این کشور که به ریاست رجب طیب اردوغان برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به هیئت ترکیهای از اتحاد استراتژیک و برادری دو کشور سخن گفت و تأکید کرد: من به سرنوشت مشترک دو کشور و دو ملت اعتقاد دارم.جباروف اظهار داشت: جناب اردوغان اولین مهمان رسمی به ساختمان تازه تأسیس شده ریاست جمهوری به نام Intımak Ordo میباشد.جباروف هدیه چادرهای سنتی قرقیزستانی که جایگاه ویژهای بین مردم دارد، به دولت ترکیه تقدیم کرد و از ارتقای سطح همکاریهای دو کشور ابراز خشنودی کرد.رئیس جمهور قرقیزستان از شرکتهای فعال در حوزه انرژی در دو کشور دعوت کرد تا با افزایش همکاری و سرمایهگذاریها به ارتقای دانش فنی در این حوزه کمک کنند.وی همچنین با اشاره به اهمیت صادرات محصولات تولیدی قرقیزستان به ترکیه، از تسهیل روند امور گمرکی بین ترکیه و قرقیزستان سخن گفت.جباروف به موضوع مهم مسیرها و کریدورهای بینالمللی اشاره کرد و توضیحاتی درباره جزئیات خط آهن قرقیزستان-ازبکستان که به ترکیه ختم میشود، داد.جباروف با بیان اینکه ترکیه در تولید وسائل طبی و داروهای باکیفیت در جهان جزو کشورهای پیشرو است، خواستار ایجاد کارخانه داروسازی در قرقیزستان شد.رئیس جمهور قرقیزستان خبر آغاز پروازهای بیشکک-آنکارا را داد و پیشنهاد کرد که رویداد فرهنگی ترکیه در قرقیزستان برگزار شود.در پایان ششمین نشست شورای عالی همکاری های استراتژیک که در بیشکک برگزار شد، نشان «ماناس» توسط صدیر جاپاروف رئیس جمهور قرقیزستان به رئیس جمهور اردوغان اهدا شد.