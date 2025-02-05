دونالد ترامپ، آفریقای جنوبی را به دلیل سیاست اصلاحات ارضی و آنچه تبعیض نژادی علیه سفیدها خواند، مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که کمکهای مالی به این کشور را متوقف میکند.
در ادامه ایلان ماسک نیز این کشور را به داشتن قوانین نژادپرستانه در مالکیت متهم کرد. سیریل رامافوزا، رئیسجمهور آفریقای جنوبی، در پاسخ، ضمن رد کردن این اتهامات، تأکید کرد که هدف اصلاحات ارضی، تضمین دسترسی عادلانه به زمینها است.
رامافوزا، روز دوشنبه ۳ فوریه ۲۰۲۵ اعلام کرد که دولت آفریقای جنوبی هیچگونه زمین شخصی را مصادره نکرده و اصلاحات ارضی این کشور به منظور اطمینان از دسترسی عادلانه به زمینها برای عموم مردم برنامهریزی شده است.
ایلان ماسک، میلیاردر زاده آفریقای جنوبی و نزدیک به ترامپ، روز دوشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، آفریقای جنوبی را به داشتن «قوانین نژادپرستانه در مالکیت» متهم کرد و مدعی شد که سفیدپوستان قربانی این قوانین هستند.
رامافوزا و ماسک در همان روز و پس از انتشار پست ماسک در شبکه اجتماعی ایکس، در مورد اطلاعات نادرست و تحریفهای موجود در مورد آفریقای جنوبی گفتگو کردند. در این گفتگو، رئیسجمهور آفریقای جنوبی تأکید کرد که کشورش به اصول قانونمداری، عدالت، انصاف و برابری احترام میگذارد.
رامافوزا، ماه گذشته لایحه «تصاحب اراضی» را به قانون تبدیل کرد، که به موجب آن، دولت میتواند اراضی را به نفع منافع عمومی در شرایط خاص تصرف کند. این اصلاحات ارضی به دنبال آن است که ناعادلانه بودن تقسیم زمینها در دوران آپارتاید را جبران کند. در همین راستا، ترامپ اعلام کرد که کمکهای ایالات متحده به آفریقای جنوبی تا زمان انجام تحقیقات کامل در این زمینه متوقف خواهد شد.