دونالد ترامپ، آفریقای جنوبی را به دلیل سیاست اصلاحات ارضی و آنچه تبعیض نژادی علیه سفیدها خواند، مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که کمک‌های مالی به این کشور را متوقف می‌کند.

در ادامه ایلان ماسک نیز این کشور را به داشتن قوانین نژادپرستانه در مالکیت متهم کرد. سیریل رامافوزا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، در پاسخ، ضمن رد کردن این اتهامات، تأکید کرد که هدف اصلاحات ارضی، تضمین دسترسی عادلانه به زمین‌ها است.

رامافوزا، روز دوشنبه ۳ فوریه ۲۰۲۵ اعلام کرد که دولت آفریقای جنوبی هیچ‌گونه زمین شخصی را مصادره نکرده و اصلاحات ارضی این کشور به منظور اطمینان از دسترسی عادلانه به زمین‌ها برای عموم مردم برنامه‌ریزی شده است.