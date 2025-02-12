سیاست
4 دقیقه خواندن
تهدید نتانیاهو برای شکستن آتش‌بس و ازسرگیری حملات به غزه
نتانیاهو، شامگاه سه‌شنبه تهدید کرد که اگر حماس تا ظهر روز شنبه زندانی‌ها را آزاد نکند، آتش‌بس در غزه پایان خواهد یافت و اسرائیل حملات نظامی خود را از سر خواهد گرفت.
تهدید نتانیاهو برای شکستن آتش‌بس و ازسرگیری حملات به غزه
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل‌‌‌ / عکس: AA
12 فوریه 2025

نتانیاهو پس از برگزاری نشست امنیتی کابینه اسرائیل که چهار ساعت به طول انجامید، در یک پیام ویدئویی اعلام کرد:‌‌ اگر حماس زندانی‌ها ما را تا ظهر روز شنبه آزاد نکند، آتش‌بس پایان خواهد یافت و ارتش اسرائیل جنگ شدید را تا شکست نهایی حماس از سر خواهد گرفت.

‌نتانیاهو عنوان کرد که به ارتش اسرائیل دستور داده است تا نیروهای خود را در داخل و اطراف غزه مستقر کند.

‌نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره آینده غزه حمایت کرد و گفت: همگی از درخواست  ترامپ برای آزادی زندانی‌ها ما تا ظهر روز شنبه و همچنین دیدگاه انقلابی او برای آینده غزه استقبال کردیم.

این اظهارات به پیشنهاد ترامپ درباره انتقال فلسطینیان از غزه اشاره دارد.

تهدید نتانیاهو در حالی مطرح شد که حماس یک روز قبل اعلام کرده بود که آزادی مرحله بعدی زندانی‌ها را به دلیل نقض آتش‌بس توسط اسرائیل به تعویق می‌اندازد.

مقامات فلسطینی اعلام کرده‌اند که اسرائیل چندین بار توافق را نقض کرده و اقدام به شلیک به غیرنظامیان و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه از جمله چادرها و کاروان‌های امدادی برای آوارگان در غزه کرده است.

پس از تهدید نتانیاهو، ارتش اسرائیل اعلام کرد که به طور گسترده نیروهای خود را تقویت خواهد کرد و فراخوان نیروهای ذخیره نیز در دستور کار قرار گرفته است.

ایتامار بن‌گویر، سیاستمدار افراطی و وزیر پیشین امنیت داخلی اسرائیل، از موضع دولت انتقاد کرد و آن را ناامیدکننده خواند.

مطالب پیشنهادی

وی در پلتفرم ایکس نوشت: ترامپ به‌وضوح چراغ سبز داده است که اگر زندانی‌ها آزاد نشوند، غزه را به جهنم آتش بکشیم، اما دولت ما همچنان مسیر غیرمسئولانه خود را ادامه می‌دهد.

بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی اسرائیل، نیز با درخواست برای اقدام علیه حماس، اظهار داشت: آقای نخست‌وزیر، من شما را بر اساس موضع روشن و اخلاقی رئیس‌جمهور ترامپ ترغیب می‌کنم که پیامی قاطع به حماس ارسال کنید؛ یا همه زندانی‌ها تا روز شنبه آزاد می‌شوند، یا درهای جهنم به رویشان باز خواهد شد.

ترامپ پیش‌تر پیشنهاد کرده بود که اسرائیل کنترل غزه را به دست بگیرد و فلسطینیان را به کشورهای همسایه از جمله مصر و اردن منتقل کند؛ پیشنهادی که با مخالفت شدید رهبران فلسطینی و کشورهای عربی مواجه شده است.

این پیشنهاد همزمان با اجرای توافق آتش‌بس و تبادل اسرا مطرح شد که از ۱۹ ژانویه آغاز شده و موقتاً حملات ویرانگر اسرائیل را که تاکنون بیش از ۴۸,۲۰۰ کشته برجای گذاشته و غزه را به ویرانی کشانده است، متوقف کرده است.

بر اساس مرحله نخست توافق، تاکنون ۱۶ اسرائیلی و پنج کارگر تایلندی در ازای صدها زندانی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل آزاد شده‌اند.

‌این در حالی است که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در نوامبر سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرده بود.

همچنین، اسرائیل با پرونده اتهام نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به دلیل حملات در غزه روبه‌رو است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us