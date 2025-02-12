نتانیاهو پس از برگزاری نشست امنیتی کابینه اسرائیل که چهار ساعت به طول انجامید، در یک پیام ویدئویی اعلام کرد:‌‌ اگر حماس زندانی‌ها ما را تا ظهر روز شنبه آزاد نکند، آتش‌بس پایان خواهد یافت و ارتش اسرائیل جنگ شدید را تا شکست نهایی حماس از سر خواهد گرفت.

‌نتانیاهو عنوان کرد که به ارتش اسرائیل دستور داده است تا نیروهای خود را در داخل و اطراف غزه مستقر کند.

‌نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره آینده غزه حمایت کرد و گفت: همگی از درخواست ترامپ برای آزادی زندانی‌ها ما تا ظهر روز شنبه و همچنین دیدگاه انقلابی او برای آینده غزه استقبال کردیم.

این اظهارات به پیشنهاد ترامپ درباره انتقال فلسطینیان از غزه اشاره دارد.

تهدید نتانیاهو در حالی مطرح شد که حماس یک روز قبل اعلام کرده بود که آزادی مرحله بعدی زندانی‌ها را به دلیل نقض آتش‌بس توسط اسرائیل به تعویق می‌اندازد.

مقامات فلسطینی اعلام کرده‌اند که اسرائیل چندین بار توافق را نقض کرده و اقدام به شلیک به غیرنظامیان و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه از جمله چادرها و کاروان‌های امدادی برای آوارگان در غزه کرده است.

پس از تهدید نتانیاهو، ارتش اسرائیل اعلام کرد که به طور گسترده نیروهای خود را تقویت خواهد کرد و فراخوان نیروهای ذخیره نیز در دستور کار قرار گرفته است.

ایتامار بن‌گویر، سیاستمدار افراطی و وزیر پیشین امنیت داخلی اسرائیل، از موضع دولت انتقاد کرد و آن را ناامیدکننده خواند.