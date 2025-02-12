نتانیاهو پس از برگزاری نشست امنیتی کابینه اسرائیل که چهار ساعت به طول انجامید، در یک پیام ویدئویی اعلام کرد: اگر حماس زندانیها ما را تا ظهر روز شنبه آزاد نکند، آتشبس پایان خواهد یافت و ارتش اسرائیل جنگ شدید را تا شکست نهایی حماس از سر خواهد گرفت.
نتانیاهو عنوان کرد که به ارتش اسرائیل دستور داده است تا نیروهای خود را در داخل و اطراف غزه مستقر کند.
نخستوزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود از اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره آینده غزه حمایت کرد و گفت: همگی از درخواست ترامپ برای آزادی زندانیها ما تا ظهر روز شنبه و همچنین دیدگاه انقلابی او برای آینده غزه استقبال کردیم.
این اظهارات به پیشنهاد ترامپ درباره انتقال فلسطینیان از غزه اشاره دارد.
تهدید نتانیاهو در حالی مطرح شد که حماس یک روز قبل اعلام کرده بود که آزادی مرحله بعدی زندانیها را به دلیل نقض آتشبس توسط اسرائیل به تعویق میاندازد.
مقامات فلسطینی اعلام کردهاند که اسرائیل چندین بار توافق را نقض کرده و اقدام به شلیک به غیرنظامیان و ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه از جمله چادرها و کاروانهای امدادی برای آوارگان در غزه کرده است.
پس از تهدید نتانیاهو، ارتش اسرائیل اعلام کرد که به طور گسترده نیروهای خود را تقویت خواهد کرد و فراخوان نیروهای ذخیره نیز در دستور کار قرار گرفته است.
ایتامار بنگویر، سیاستمدار افراطی و وزیر پیشین امنیت داخلی اسرائیل، از موضع دولت انتقاد کرد و آن را ناامیدکننده خواند.
وی در پلتفرم ایکس نوشت: ترامپ بهوضوح چراغ سبز داده است که اگر زندانیها آزاد نشوند، غزه را به جهنم آتش بکشیم، اما دولت ما همچنان مسیر غیرمسئولانه خود را ادامه میدهد.
بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی اسرائیل، نیز با درخواست برای اقدام علیه حماس، اظهار داشت: آقای نخستوزیر، من شما را بر اساس موضع روشن و اخلاقی رئیسجمهور ترامپ ترغیب میکنم که پیامی قاطع به حماس ارسال کنید؛ یا همه زندانیها تا روز شنبه آزاد میشوند، یا درهای جهنم به رویشان باز خواهد شد.
ترامپ پیشتر پیشنهاد کرده بود که اسرائیل کنترل غزه را به دست بگیرد و فلسطینیان را به کشورهای همسایه از جمله مصر و اردن منتقل کند؛ پیشنهادی که با مخالفت شدید رهبران فلسطینی و کشورهای عربی مواجه شده است.
این پیشنهاد همزمان با اجرای توافق آتشبس و تبادل اسرا مطرح شد که از ۱۹ ژانویه آغاز شده و موقتاً حملات ویرانگر اسرائیل را که تاکنون بیش از ۴۸,۲۰۰ کشته برجای گذاشته و غزه را به ویرانی کشانده است، متوقف کرده است.
بر اساس مرحله نخست توافق، تاکنون ۱۶ اسرائیلی و پنج کارگر تایلندی در ازای صدها زندانی فلسطینی در زندانهای اسرائیل آزاد شدهاند.
این در حالی است که دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در نوامبر سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرده بود.
همچنین، اسرائیل با پرونده اتهام نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) به دلیل حملات در غزه روبهرو است.