هفته گذشته، استارتآپ چینی دیپسیک(DeepSeek) ، مدل جدید هوش مصنوعی رایگان R1 را معرفی کرد. این شرکت در زمان معرفی مدل جدید اعلام کرد که این هوش مصنوعی با دادههای کمتر و همچنین هزینهای کمتر از خدمات فعلی کار میکند. دیپسیک چینی بهسرعت توانست توجه کاربران را به خود جلب کند تا جایی که از رقیب آمریکایی خود یعنی چت جیپیتی (ChatGPT) در دانلودهای اپل استور پیشی گرفت.
با انتشار مدل جدید هوش مصنوعی چینی دیپسیک، ارزش بازار سهام آمریکا شاهد کاهش یک تریلیون دلاری شد. تا جایی که شرکت تراشهساز آمریکایی انویدیا (Nvidia) با ریزش ۱۷ درصدی ارزش سهام، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داد که بزرگترین سقوط ارزش سهام در تاریخ بازار ایالات متحده محسوب میشود.
ارزش سهام شرکتهای برادکام، مایکروسافت و آلفابت نیز به ترتیب ۱۷.۴ درصد، ۲.۱ درصد و ۴.۲ درصد کاهش یافت. همچنین، سهام شرکت تایوانی TSMC حدود ۱۳ درصد، اوراکل ۱۴ درصد، آلفابت ۴ درصد و سافتبانک حدود ۸ درصد ریزش داشته است.
همچنین شاخص نیمههادی فیلادلفیا ۹.۲ درصد کاهش یافت که بزرگترین افت از مارس ۲۰۲۰ بهشمار میآید و بیشترین کاهش در آن متعلق به Marvell Technology بود که ۱۹.۱ درصد افت کرد.
در پی این بحران، سرمایهگذاران به سمت اوراق قرضه دولتی و ارزهای امن پناه بردند و بازدهی ۱۰ ساله اوراق خزانهداری آمریکا به ۴.۵۳ درصد کاهش یافت.
طرفداران هوش مصنوعی در ۱۸ ماه گذشته سرمایههای زیادی را وارد سهام کردهاند که باعث افزایش ارزشگذاریها و بالاتر رفتن بازارهای سهام شده است.
ثروتمندان جهان ۱۰۸ میلیارد دلار از دست دادند
طبق گزارش بلومبرگ، هوش مصنوعی چینی دیپسیک علاوه بر اینکه منجر به سقوط سهام شرکتهای فناوری آمریکایی شده، بلکه باعث از دست رفتن ۱۰۸ میلیارد دلار از ثروت ۵۰۰ فرد ثروتمند جهان نیز شده است.
میلیاردرهایی که داراییهایشان به صنعت هوش مصنوعی مرتبط است، بزرگترین زیانها را از زمان انتشار دیپسیک متحمل شدهاند. جنسن هوانگ مدیرعامل انویدیا با از دست دادن ۲۰.۱ میلیارد دلار، لری الیسون بنیانگذار اوراکل با ۲۲.۶ میلیارد دلار ضرر و مایکل دل از شرکت Dell که ۱۳ میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داده است، در صدر این فهرست قرار دارند.
مدل هوش مصنوعی دیپسیک که در سال ۲۰۲۳ توسعه یافته، با انتشار مدل DeepSeek R1 که تنها ۵.۶ میلیون دلار هزینه داشته، به چالشی جدی برای شرکتهای فناوری سیلیکونولی تبدیل شده است.
این مدل رایگان، در مقایسه با رقبای خود مانند OpenAI و Anthropic، هزینههای توسعه کمتری دارد و موجب شده تا وابستگی به هزینههای بالای شرکتهای آمریکایی به شدت مورد سوال قرار گیرد.
واکنش دونالد ترامپ به مدل هوش مصنوعی جدید دیپسیک
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، انتشار این مدل هوش مصنوعی جدید را بهعنوان «زنگ بیدارباش» برای شرکتهای آمریکایی توصیف کرد و اعلام کرد این وضعیت میتواند منجر به تحولی مثبت در آمریکا شود.
ترامپ تأکید کرد: من درباره چین و برخی از شرکتهای چینی مطالعه کردهام. یکی از این شرکتها، روشی سریعتر و کمهزینهتر برای توسعه مدل هوش مصنوعی ارائه کرده که بهدلیل کمهزینهتر بودن، راهکار خوبی است.
ترامپ در واکنش به این تغییرات همچنین اظهار داشت که امکان توسعه فناوری مشابه با هزینههای کمتر و نتایج مشابه وجود دارد که میتواند به نفع آمریکا باشد.
گفتنی است اوایل روز دوشنبه، دیپسیک اعلام کرد که مورد حمله سایبری قرار گرفته است و ثبتنامها متوقف شده است.
این تحولات باعث شده که بسیاری از تحلیلگران به این پرسش بیاندیشند که آیا آمریکا قادر خواهد بود همچنان در عرصه هوش مصنوعی پیشرو بماند یا اینکه چین با پیشرفتهای سریعتر و هزینههای کمتر در این حوزه، ممکن است تسلط ایالات متحده را به چالش بکشد.