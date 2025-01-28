هفته گذشته، استارت‌آپ چینی دیپ‌سیک(DeepSeek) ، مدل جدید هوش مصنوعی رایگان R1 را معرفی کرد. این شرکت در زمان معرفی مدل جدید اعلام کرد که این هوش مصنوعی با داده‌های کمتر و همچنین هزینه‌ای کمتر از خدمات فعلی کار می‌کند. دیپ‌سیک چینی به‌سرعت توانست توجه کاربران را به خود جلب کند تا جایی که از رقیب آمریکایی خود یعنی چت جی‌پی‌تی (ChatGPT) در دانلودهای اپل استور پیشی گرفت.

با انتشار مدل جدید هوش مصنوعی چینی دیپ‌سیک، ارزش بازار سهام آمریکا شاهد کاهش یک تریلیون دلاری شد. تا جایی که شرکت تراشه‌ساز آمریکایی انویدیا (Nvidia) با ریزش ۱۷ درصدی ارزش سهام، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داد که بزرگ‌ترین سقوط ارزش سهام در تاریخ بازار ایالات متحده محسوب می‌شود.

ارزش سهام شرکت‌های برادکام، مایکروسافت و آلفابت نیز به ترتیب ۱۷.۴ درصد، ۲.۱ درصد و ۴.۲ درصد کاهش یافت. همچنین،‌ سهام شرکت تایوانی TSMC حدود ۱۳ درصد، اوراکل ۱۴ درصد، آلفابت ۴ درصد و سافت‌بانک حدود ۸ درصد ریزش داشته است.

همچنین شاخص نیمه‌هادی فیلادلفیا ۹.۲ درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین افت از مارس ۲۰۲۰ به‌شمار می‌آید و بیشترین کاهش در آن متعلق به Marvell Technology بود که ۱۹.۱ درصد افت کرد.

در پی این بحران، سرمایه‌گذاران به سمت اوراق قرضه دولتی و ارزهای امن پناه بردند و بازدهی ۱۰ ساله اوراق خزانه‌داری آمریکا به ۴.۵۳ درصد کاهش یافت.

طرفداران هوش مصنوعی در ۱۸ ماه گذشته سرمایه‌های زیادی را وارد سهام کرده‌اند که باعث افزایش ارزش‌گذاری‌ها و بالاتر رفتن بازارهای سهام شده است.

ثروتمندان جهان ۱۰۸ میلیارد دلار از دست دادند

طبق گزارش بلومبرگ، هوش مصنوعی چینی دیپ‌سیک علاوه بر اینکه منجر به سقوط سهام شرکت‌های فناوری آمریکایی شده، بلکه باعث از دست رفتن ۱۰۸ میلیارد دلار از ثروت ۵۰۰ فرد ثروتمند جهان نیز شده است.