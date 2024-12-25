مقامات اداره طالبان در افغانستان، از بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که این اقدام به تقویت روابط و همکاریهای دوجانبه منجر شود.
وزیر امور خارجه اداره طالبان این اقدام را بهعنوان گامی مثبت ارزیابی کرد. این اولینبار است که پس از روی کار آمدن طالبان در سال ۲۰۲۱، سفارت عربستان فعالیتهای خود را از سر میگیرد.
سفارت عربستان سعودی در کابل روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این خبر نوشت: بنا بر تمایل حکومت کشور شاهی عربستان سعودی به ارائه کلیه خدمات به مردم برادر افغانستان، مقرر گردید که نمایندگی کشور عربستان سعودی در کابل کارهای خود را از تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۴۶ مصادف با ۲۲/۱۲/۲۰۲۴ ، از سر گیرد.
حافظ ضیاء احمد تکل، سخنگوی وزیر امور خارجه اداره طلبان، اظهار داشت: ما از بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل خوشحالیم و اطمینان میدهیم که در تمامی امور همکاری خواهیم کرد و امنیت سفارت را به طور ویژه تضمین میکنیم.
تکل همچنین افزود که مقامات ما امیدوارند که این اقدام به گسترش روابط دوجانبه و حل بهموقع مسائل افغانهای مقیم عربستان سعودی کمک کند.
باوجوداینکه هیچ کشوری هنوز اداره طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، برخی کشورها روابط دیپلماتیک خود را با آن حفظ کردهاند.