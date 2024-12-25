حافظ ضیاء احمد تکل، سخنگوی وزیر امور خارجه اداره طلبان، اظهار داشت: ما از بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل خوشحالیم و اطمینان می‌دهیم که در تمامی امور همکاری خواهیم کرد و امنیت سفارت را به طور ویژه تضمین می‌کنیم.

تکل همچنین افزود که مقامات ما امیدوارند که این اقدام به گسترش روابط دوجانبه و حل به‌موقع مسائل افغان‌های مقیم عربستان سعودی کمک کند.

باوجوداینکه هیچ کشوری هنوز اداره طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، برخی کشورها روابط دیپلماتیک خود را با آن حفظ کرده‌اند.