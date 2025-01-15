برگزارکنندگان جشنواره هوافضا و فناوری ترکیه، تکنوفست، روز دوشنبه، اعلام کردند که این رویداد از یکم تا چهارم می سال جاری در جمهوری ترک قبرس شمالی و در محل فرودگاه ارجان برگزار خواهد شد.طبق بیانیه منتشرشده، این جشنواره شامل مسابقات فناوری در هفت دستهبندی اصلی و ۱۴ زیرشاخه خواهد بود که دستاوردهایی در زمینههایی مانند نوآوری، سیستمهای پرواز خودکار و امنیت سایبری را به نمایش خواهد گذاشت.تکنوفست در سالهای زوج در شهرهای مختلف ترکیه و در سالهای فرد در استانبول برگزار میشود. سال گذشته، این رویداد در آدانا با حضور حدود ۱.۱ میلیون بازدیدکننده برگزار شد. در ده دوره گذشته، تکنوفست میزبان بیش از ۱۰ میلیون نفر بوده و بیش از ۴ میلیون نفر برای شرکت در مسابقات آن ثبتنام کردهاند.در سال ۲۰۲۳، به مناسبت صدمین سالگرد جمهوری ترکیه، این رویداد در سه شهر استانبول، آنکارا و ازمیر برگزار شد. امسال نیز علاوه بر برگزاری تکنوفست در جمهوری ترک قبرس شمالی، این جشنواره بار دیگر در استانبول نیز برگزار خواهد شد.شرکتکنندگان در این جشنواره در مجموع ۵.۵ میلیون لیر ترکیه (تقریبا ۱۵۵ هزار دلار) جایزه و حمایت مالی دریافت خواهند کرد.مجموعهای از فعالیتها برای بازدیدکنندگان در تمامی سنین طراحی شده است؛ ازجمله نمایشهای هوایی، شبیهسازیها، نمایشگاههای فناوری، اجراهای هنری، کنسرتهای زنده و کارگاههای علمی.تکنوفست بهعنوان پلی میان صنعت و دانشگاه، فرصتهای شبکهسازی را برای دانشجویان، استارتاپها و شرکتهای بزرگ فراهم میکند. این شبکهسازی میتواند به همکاریهای آینده، فرصتهای شغلی و جذب سرمایه برای ایدههای نوآورانه منجر شود. همچنین، نمایشگاههای تخصصی در حوزههای مختلف فناوری، مانند هوش مصنوعی، رباتیک و اینترنت اشیا، نگاهی از آینده صنعت و فناوری ارائه میدهند.