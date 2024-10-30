اولین هلیکوپتر بومی و ملی ترکیه گوک‌بی نوع تی-۶۲۵ (T-625 Gökbey) طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به فرماندهی کل ژاندارمری در آنکارا تحویل داده شد.

اردوغان در این مراسم تاکید کرد: ترکیه با بیش از هزار پروژه در زمینه صنایع دفاعی و ارزشی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار به سطح بالایی از خودکفایی رسیده است. ترکیه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده پهپاد در جهان شناخته می‌شود و از سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون ۶۵ درصد از فروش پهپادهای مسلح جهان را شرکت‌های ترکیه‌ای به خود اختصاص داده‌اند. تا تحقق کامل رؤیای استقلال در صنعت دفاعی، متوقف نخواهیم شد. ما به رغم خیانت‌ها، بیشتر تولید خواهیم کرد و برای مقابله با امپریالیست‌ها بیش از پیش صنعت دفاعی خود را توسعه خواهیم داد.

وی با اشاره به حمله تروریستی به شرکت توساش گفت: چنین حملات خائنانه‌ای تأثیری بر عزم ما در مبارزه با تروریسم ندارد و مانعی بر سر راه ما ایجاد نخواهد کرد. چنین حملات خائنانه آخرین تلاش‌های گروه‌های تجزیه‌طلب پیش از نابودی کامل است. تروریسم و خشونت در آینده ترکیه و منطقه جایی نخواهند داشت.