ترکیه
2 دقیقه خواندن
تحویل هلی‌کوپتر ملی گوک‌بی به ژاندرمری ترکیه با حضور اردوغان
رئيس جمهور ترکیه در مراسم تحویل‌دهی نخستین هلیکوپتر بومی کشور به فرماندهی کل ژاندارمری در آنکارا اعلام کرد که ترکیه به بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده پهپاد در جهان تبدیل شده است.
تحویل هلی‌کوپتر ملی گوک‌بی به ژاندرمری ترکیه با حضور اردوغان
سخنرانی اردوغان در مراسم تحویل‌دهی نخستین هلیکوپتر بومی ترکیه به فرماندهی کل ژاندارمری کشور / عکس: AA
30 اکتبر 2024

اولین هلیکوپتر بومی و ملی ترکیه گوک‌بی نوع تی-۶۲۵ (T-625 Gökbey) طی مراسمی با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به فرماندهی کل ژاندارمری در آنکارا تحویل داده شد.

اردوغان در این مراسم تاکید کرد: ترکیه با بیش از هزار پروژه در زمینه صنایع دفاعی و ارزشی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار به سطح بالایی از خودکفایی رسیده است. ترکیه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده پهپاد در جهان شناخته می‌شود و از سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون ۶۵ درصد از فروش پهپادهای مسلح جهان را شرکت‌های ترکیه‌ای به خود اختصاص داده‌اند. تا تحقق کامل رؤیای استقلال در صنعت دفاعی، متوقف نخواهیم شد. ما به رغم خیانت‌ها، بیشتر تولید خواهیم کرد و برای مقابله با امپریالیست‌ها بیش از پیش صنعت دفاعی خود را توسعه خواهیم داد.

وی با اشاره به حمله تروریستی به شرکت توساش گفت: چنین حملات خائنانه‌ای تأثیری بر عزم ما در مبارزه با تروریسم ندارد و مانعی بر سر راه ما ایجاد نخواهد کرد. چنین حملات خائنانه آخرین تلاش‌های گروه‌های تجزیه‌طلب پیش از نابودی کامل است. تروریسم و خشونت در آینده ترکیه و منطقه جایی نخواهند داشت.

مطالب پیشنهادی

اردوغان بر ادامه بی‌وقفه مبارزه با تروریسم تأکید کرد و افزود: لحظه‌ای از مقابله با تهدیدات تروریستی علیه کشورمان غفلت نخواهیم کرد. هرجا که تهدیدی علیه کشورمان باشد، چه در داخل مرزها و چه خارج از آن، هیچ‌کس نمی‌تواند مانع ما از بین بردن آن شود. تا دستیابی به کشور و منطقه‌ای عاری از تروریسم، مبارزه خود را ادامه خواهیم داد و نقشه‌های اربابان و عوامل تروریسم را نقش بر آب خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که هیلکوپتر گوک‌بی با امکانات ملی و داخلی توسط شرکت صنایع هوافضای ترکیه (توساش) ساخته شده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us