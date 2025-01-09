کالیفرنیا از عصر روز سه‌شنبه و به‌دنبال یک طوفان، با یکی از بدترین بحران‌های طبیعی خود روبه‌رو شده‌ است. آتش‌سوزی‌های وسیعی مناطق مختلف این ایالت را در برگرفته و باعث کشته شدن حداقل پنج نفر، تخریب نزدیک به ۱۹۰۰ ساختمان و تخلیه بیش از ۱۳۰ هزار نفر از منطقه تحت‌تاثیر آتش‌سوزی شده است.

بیش از ۱۴۰۰ آتش‌نشان در کالیفرنیا برای مهار این آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه ‌تلاش می‌کنند. مناطق مختلف از ساحل پاسیفیک تا مناطق داخلی کالیفرنیا مانند پازادنا به‌شدت تحت‌تاثیر قرار‌گرفته‌اند.

یکی از آتش‌سوزی‌ها، آتش‌سوزی سانست محله‌ای معروف در غرب هالیوود است. همچنین، آتش‌سوزی پاسیفیک پالی‌سیدز که بیش از ۶ هزار هکتار زمین را سوزانده و باعث از‌بین‌رفتن بسیاری از ساختمان‌ها در نزدیکی ساحل شده منطقه‌ای معروف را به ویرانه تبدیل کرده است. هرچند مساحت کل زمین‌هایی که در آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا سوخته، بیش از ۱۱، ۳۰۰ هکتار گزارش شده است.

در این بحران، نزدیک به ۳۹۵ زندانی آموزش‌دیده به‌عنوان آتش‌نشان در ۲۹ گروه برای کمک به اطفای حریق اعزام شده‌اند. به‌گفته مقامات، این افراد که در زندان آموزش‌های آتش‌نشانی را گذرانده‌اند و نقش مهمی در کاهش خسارات ایفا می‌کنند.