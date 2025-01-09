کالیفرنیا از عصر روز سهشنبه و بهدنبال یک طوفان، با یکی از بدترین بحرانهای طبیعی خود روبهرو شده است. آتشسوزیهای وسیعی مناطق مختلف این ایالت را در برگرفته و باعث کشته شدن حداقل پنج نفر، تخریب نزدیک به ۱۹۰۰ ساختمان و تخلیه بیش از ۱۳۰ هزار نفر از منطقه تحتتاثیر آتشسوزی شده است.
بیش از ۱۴۰۰ آتشنشان در کالیفرنیا برای مهار این آتشسوزیهای بیسابقه تلاش میکنند. مناطق مختلف از ساحل پاسیفیک تا مناطق داخلی کالیفرنیا مانند پازادنا بهشدت تحتتاثیر قرارگرفتهاند.
یکی از آتشسوزیها، آتشسوزی سانست محلهای معروف در غرب هالیوود است. همچنین، آتشسوزی پاسیفیک پالیسیدز که بیش از ۶ هزار هکتار زمین را سوزانده و باعث ازبینرفتن بسیاری از ساختمانها در نزدیکی ساحل شده منطقهای معروف را به ویرانه تبدیل کرده است. هرچند مساحت کل زمینهایی که در آتشسوزیهای کالیفرنیا سوخته، بیش از ۱۱، ۳۰۰ هکتار گزارش شده است.
در این بحران، نزدیک به ۳۹۵ زندانی آموزشدیده بهعنوان آتشنشان در ۲۹ گروه برای کمک به اطفای حریق اعزام شدهاند. بهگفته مقامات، این افراد که در زندان آموزشهای آتشنشانی را گذراندهاند و نقش مهمی در کاهش خسارات ایفا میکنند.
اما مشکل فقط آتشسوزیها نیست؛ در پازادنا، یکی از مناطق درگیر دراین آتشسوزیها، سیستم آبرسانی بهشدت تحتفشار قرارگرفته و خاموشیهای گسترده برق نیز مشکلات بیشتری ایجاد کرده است.
شدت بادهای سانتا آنا که در برخی مناطق به بیش از ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت رسیدند، موجب گسترش سریع آتشها شدهاند و شرایط بحرانی را به وجود آوردهاند. خدمات ملی هواشناسی ایالات متحده هشدار دادهاند که شرایط آتشسوزی در روزهای آینده همچنان خطرناک خواهد بود، زیرا بادهای شدید و رطوبت پایین شرایط مناسب برای گسترش آتشها را فراهم میکنند. پیشبینیها نشان میدهند که در برخی مناطق کوهستانی سرعت بادها میتواند به بیش از ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت برسد.
مقامات ایالت از مردم خواستهاند تجربیات خود را از این آتشسوزیها به اشتراک بگذارند و از کسانی که تحتتاثیر قرارگرفتهاند، خواستهاند تا نحوه مقابله خود با این بحران را بیان کنند. درحالیکه آتشنشانان و نیروهای امدادی تلاش میکنند تا این بحران را مهار کنند، ساکنان کالیفرنیا همچنان با وضعیت بحرانی مواجه هستند.