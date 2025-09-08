روز دوشنبه، هشتم سپتامبر، کلانتری صالح ایشگورن در منطقه بالچوا ازمیر هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که طی آن دو مأمور پلیس به شهادت رسیدند و دو مأمور دیگر زخمی شدند.
مقامات محلی اعلام کردند که نوجوانی ۱۶ ساله با اسلحه به کلانتری تیراندازی کرده است.
علی یئرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، این حمله را «وحشتناک» خواند و گفت: یکی از مأموران شدت آسیب دیده و دیگری جراحت جزئی برداشته است.
مأمور زخمی برای درمان به بیمارستان دانشگاه تحقیقات و کاربردی دوکوز ایلول ازمیر منتقل شد.
وی همچنین در ایکس نوشت: مظنون حادثه، نوجوان ۱۶ ساله به نام E.B، دستگیر شده و تحقیقات آغاز شده است.
از سوی دیگر، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در صفحه خود در ایکس ضمن محکوم کردن این حمله مسلحانه، اعلام کرد که دادستانی کل ازمیر تحقیقات قضایی فوری در این باره را آغاز کرده و دو دادستان معاون و شش دادستان برای بررسی حادثه منصوب شدهاند.
رسانهها گزارش دادند که پلیس بلافاصله در منطقه مستقر شده و تدابیر شدیدی امنیت اعمال کرده است.
جمیل توگای، شهردار ازمیر، این حمله را «خیانتآمیز» توصیف کرد و در توییتر به خانوادههای شهدای حادثه تسلیت گفت.