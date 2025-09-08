ترکیه
1 دقیقه خواندن
حمله مسلحانه به یک کلانتری در ازمیر؛ دو مأمور پلیس به شهادت رسیدند
در حمله‌ای مسلحانه به کلانتری صالح ایش‌گورن در ازمیر، دو مأمور پلیس به شهادت رسیدند و دو مأمور دیگر زخمی شدند؛ مظنون این حادثه یک نوجوان ۱۶ ساله می‌باشد که دستگیر شده و تحقیقات قضایی فوری آغاز شده است.
حمله مسلحانه به یک کلانتری در ازمیر؛ دو مأمور پلیس به شهادت رسیدند
تدابیر امنیتی در اطراف حادثه کلانتری در ازمیر / عکس: AA
8 سپتامبر 2025

روز دوشنبه، هشتم سپتامبر، کلانتری صالح ایش‌گورن در منطقه بالچوا ازمیر هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که طی آن دو مأمور پلیس به شهادت رسیدند و دو مأمور دیگر زخمی شدند.

مقامات محلی اعلام کردند که نوجوانی ۱۶ ساله با اسلحه به کلانتری تیراندازی کرده است.

علی یئرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه، این حمله را «وحشتناک» خواند و گفت: یکی از مأموران شدت آسیب دیده و دیگری جراحت جزئی برداشته است.

مأمور زخمی برای درمان به بیمارستان دانشگاه تحقیقات و کاربردی دوکوز ایلول ازمیر منتقل شد.

وی همچنین در ایکس نوشت: مظنون حادثه، نوجوان ۱۶ ساله به نام  E.B، دستگیر شده و تحقیقات آغاز شده است.

مطالب پیشنهادی

از سوی دیگر، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در صفحه خود در ایکس ضمن محکوم کردن این حمله مسلحانه، اعلام کرد که دادستانی کل ازمیر تحقیقات قضایی فوری در این باره را آغاز کرده و دو دادستان معاون و شش دادستان برای بررسی حادثه منصوب شده‌اند.

رسانه‌ها گزارش دادند که پلیس بلافاصله در منطقه مستقر شده و تدابیر شدیدی امنیت اعمال کرده است.

جمیل توگای، شهردار ازمیر، این حمله را «خیانت‌آمیز» توصیف کرد و در توییتر به خانواده‌های شهدای حادثه تسلیت گفت.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us