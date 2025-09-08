از سوی دیگر، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در صفحه خود در ایکس ضمن محکوم کردن این حمله مسلحانه، اعلام کرد که دادستانی کل ازمیر تحقیقات قضایی فوری در این باره را آغاز کرده و دو دادستان معاون و شش دادستان برای بررسی حادثه منصوب شده‌اند.

رسانه‌ها گزارش دادند که پلیس بلافاصله در منطقه مستقر شده و تدابیر شدیدی امنیت اعمال کرده است.

جمیل توگای، شهردار ازمیر، این حمله را «خیانت‌آمیز» توصیف کرد و در توییتر به خانواده‌های شهدای حادثه تسلیت گفت.