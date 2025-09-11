دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، روز چهارشنبه دهم سپتامبر، طی نشستی با مقامات دولتی و نظامی این کشور، با اشاره به اینکه کشورش از ناتو خواهد خواست تا ماده چهارم این سازمان را فعال کند، گفت: این درخواست با هماهنگی رئیس‌جمهور کارول ناوروتسکی اتخاذ شده و ماده ۴ ناتو هرچند تعهدی به اقدام نظامی ایجاد نمی‌کند اما مشاوره میان اعضای این سازمان را درباره نحوه مقابله با تهدیدات فراهم می‌‌سازد.

توسک گفت: ماده چهار تنها آغاز همکاری‌های عمیق‌تر است و کلمات به تنهایی کافی نیستند؛ ما انتظار حمایت بیشتری در طول مشاوره‌ها خواهیم داشت.

وی افزود: این جنگ ما و یا فقط جنگ اوکراینی‌ها نیست؛ این تقابلی است که روسیه علیه کل جهان آزاد اعلام کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح لهستان پهپادهایی را که شب گذشته وارد حریم هوایی شده بودند، سرنگون کرده‌اند؛ جلسه اضطراری کابینه تشکیل شده و مارک روته، دبیرکل ناتو، مطلع شده است.

ماده ۴ ناتو مشاوره میان اعضای این اتحاد را در صورتی فعال می‌کند که یکی از اعضا احساس کند امنیت، سرزمین یا استقلال سیاسی آن تهدید شده است.