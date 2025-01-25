رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود در هشتمین کنگره عمومی استانی حزب عدالت و توسعه در استان اسکی‌شهر، بر ارزش‌های انسانی سیاست خارجی ترکیه تأکید کرد. وی در این باره گفت: امروز مردم سوریه و غزه در کنار ما برای ترکیه دعا کردند؛ این نشانه‌ای از سیاست خارجی ما است که بر پایه ارزش‌های انسانی شکل گرفته است.



رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، اعلام کرد که ترکیه حمایت‌های خود از فلسطینی‌ها را در آستانه ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داد.

وی اعلام کرد: همانطور که در طول ۱۵ ماه گذشته در کنار برادران فلسطینی‌مان ایستاده‌ایم، بار دیگر تمام منابع خود را در آستانه ماه رمضان به کار خواهیم گرفت.

حملات اسرائیل تاکنون بیش از ۴۷,۰۰۰ فلسطینی، عمدتا زنان و کودکان، را به کام مرگ کشانده و بیش از ۱۱۱,۰۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.



اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه آتش‌سوزی در پیست اسکی کارتال‌کایا واقع در بولو اشاره کرد و بر برخورد قاطع با عاملان این حادثه تأکید کرد.