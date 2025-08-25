ارتش اسرائیل، روز یکشنبه ۲۴ آگوست، اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور چندین نقطه در پایتخت یمن، صنعا، از جمله کاخ ریاست‌جمهوری، دو نیروگاه برق، یک مخزن سوخت و یک سایت نظامی را بمباران کرده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه رسمی کان اسرائیل، در این عملیات ۱۴ جنگنده شرکت داشتند و نزدیک به ۴۰ بمب بر فراز صنعا رها شده است.

تلویزیون المسیره یمن وابسته به حوثی‌ها نیز وقوع این حملات را تأیید کرد و گزارش داد که یکی از تأسیسات شرکت نفت یمن در جاده ۶۰ متری و نیروگاه مرکزی حزیز در منطقه سنحان در جنوب صنعا هدف قرار گرفته است.

این نیروگاه پیش‌تر نیز در ۱۸ آگوست هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته بود.