ارتش اسرائیل، روز یکشنبه ۲۴ آگوست، اعلام کرد که جنگندههای این کشور چندین نقطه در پایتخت یمن، صنعا، از جمله کاخ ریاستجمهوری، دو نیروگاه برق، یک مخزن سوخت و یک سایت نظامی را بمباران کردهاند.
بر اساس گزارش شبکه رسمی کان اسرائیل، در این عملیات ۱۴ جنگنده شرکت داشتند و نزدیک به ۴۰ بمب بر فراز صنعا رها شده است.
تلویزیون المسیره یمن وابسته به حوثیها نیز وقوع این حملات را تأیید کرد و گزارش داد که یکی از تأسیسات شرکت نفت یمن در جاده ۶۰ متری و نیروگاه مرکزی حزیز در منطقه سنحان در جنوب صنعا هدف قرار گرفته است.
این نیروگاه پیشتر نیز در ۱۸ آگوست هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته بود.
حوثیها مدعی هستند که بخش عمدهای از جنگندههای اسرائیل با مقاومت پدافند هوایی مواجه شده و مجبور به عقبنشینی شدند. همزمان، گروههای مردمی در حال تلاش برای مهار آتشسوزیهای ناشی از بمباران در مناطق جنوبی و غربی صنعا بودند.
منابع پزشکی وابسته به حوثیها نیز اعلام کرد که در این حملات دو نفر کشته و ۳۵ تن دیگر زخمی شدند.
از سوی دیگر، ارتش اسرائیل مدعی شد، این حملات در پاسخ به حملات مکرر موشکی و پهپادی حوثیها علیه اسرائیل انجام شده است. ارتش این کشور همچنین اعلام کرد که نیروهای تحت کنترل حوثیها در حمله جمعه گذشته، برای اولینبار از سال ۲۰۲۳ از مهمات خوشهای علیه اسرائیل استفاده کردهاند.