ترکیه از سیستم ضد پهپاد جدید خود با نام تونچ (TUNÇ) رونمایی کرد که به‌منظور مقابله با تهدیدات پهپادها و وسایل هوایی بدون سرنشین طراحی شده که قادر است ارتباطات پهپادها با ماهواره‌ها را مختل کرده و موقعیت‌های آنها را تغییر دهد.

این سیستم ضد پهپاد جدید، به‌ویژه در مناطقی که پهپادها تهدیدات قابل‌توجهی به شمار می‌آیند، مؤثر است و قابلیت قطع ارتباط پهپادها با ماهواره‌ها و فریب موقعیت‌های آنها را دارد. سیستم تونچ به‌گونه‌ای طراحی شده است که قادر است پهپادها و دیگر وسایل هوایی بدون سرنشین را در بردهای مختلف شناسایی و به‌طور مؤثر مختل کند.

سیستم جدید ضد پهپاد یکی از محصولات متعدد شرکت بوغازایچی (Bo) است که به مقابله با تهدیدات پهپادها و افزایش امنیت در مرزها و مناطق حساس کمک می‌کند. این شرکت قبلاً نیز سیستم‌هایی مانند ILTER J350 را معرفی کرده است که توانایی شناسایی و مسدودکردن پهپادها را تا ۱۰ کیلومتر دارد.