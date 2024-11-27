ترکیه از سیستم ضد پهپاد جدید خود با نام تونچ (TUNÇ) رونمایی کرد که بهمنظور مقابله با تهدیدات پهپادها و وسایل هوایی بدون سرنشین طراحی شده که قادر است ارتباطات پهپادها با ماهوارهها را مختل کرده و موقعیتهای آنها را تغییر دهد.
این سیستم ضد پهپاد جدید، بهویژه در مناطقی که پهپادها تهدیدات قابلتوجهی به شمار میآیند، مؤثر است و قابلیت قطع ارتباط پهپادها با ماهوارهها و فریب موقعیتهای آنها را دارد. سیستم تونچ بهگونهای طراحی شده است که قادر است پهپادها و دیگر وسایل هوایی بدون سرنشین را در بردهای مختلف شناسایی و بهطور مؤثر مختل کند.
سیستم جدید ضد پهپاد یکی از محصولات متعدد شرکت بوغازایچی (Bo) است که به مقابله با تهدیدات پهپادها و افزایش امنیت در مرزها و مناطق حساس کمک میکند. این شرکت قبلاً نیز سیستمهایی مانند ILTER J350 را معرفی کرده است که توانایی شناسایی و مسدودکردن پهپادها را تا ۱۰ کیلومتر دارد.
بهعنوانمثال سیستم دیگری به نام «İLTER TUNÇ» توسط این شرکت فناوری توسعهیافته است که به طور خاص برای ژاندارمری ترکیه طراحی شده است و قابلیت شناسایی پهپادها تا ۳۰ کیلومتر را دارد. در واقع این سیستم بهمنظور مسدودکردن انواع پهپادها در مرزها و مناطق وسیعتر طراحی شده است و شامل سیستمهای راداری و الکترواوپتیک است.
باتوجهبه اینکه ماهیت جنگهای امروزی، سیار و متحرک شدهاند، این سیستم روی یک تریلر یا نیمهتریلر طراحی شده است تا تمامی ویژگیها را در خود جای دهد و بهراحتی توسط یک وسیله نقلیه زرهی قابلحمل است و همچنین میتواند روی هر کامیونی قرار گیرد.
در این صورت، سیستم به طور خودکار روی پای خود میایستد و تریلر از زیر آن خارج میشود تا کامیون وارد شود. با استفاده از سیستمهای راداری و الکترواوپتیک، امکان شناسایی دقیق وجود دارد. علاوه بر این، این سیستم قادر است فرکانسهای رادیویی از ۴۰۰ مگاهرتز تا ۶ گیگاهرتز را شناسایی کند و پهپادها را تا فاصله ۲۵-۳۰ کیلومتر شناسایی نماید که بسته به شرایط محیطی ممکن است متغیر باشد. توانایی جَم کردن این پهپادها نیز در این سیستم بسیار قدرتمند است. طیف جَم از ۲۰ مگاهرتز تا ۱۸ گیگاهرتز شامل فرکانسهایی است که برای تحریک مواد منفجره دستساز استفاده میشود. این سیستم میتواند با این فرکانسها تداخل کرده و آنها را مختل نماید. این سیستمها از سوی بسیاری از کشورها موردتوجه قرار گرفته و تقاضا برای استفاده از آنها روبهافزایش است.