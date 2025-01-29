آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نامهای به اسرائیل، خواستار لغو تصمیم آنها مبنی بر توقف فعالیتهای آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) در کرانه باختری شد. طبق این تصمیم که تا ٣٠ ژانویه اجرایی خواهد شد، اسرائیل خواسته است که آنروا، تمامی خدمات خود را در این منطقه متوقف کرده و تمام ساختمانهایی که تحت اداره این نهاد هستند را تخلیه کند.
گوترش در نامهاش تاکید کرده است که اسرائیل باید این تصمیم را بر اساس چارچوب قانونی که فعالیتهای آنروا را تنظیم میکند، لغو کند. وی به تعهدات اسرائیل طبق توافقنامهای که در سال ١٩۶٧ میان اسرائیل و سازمان ملل به امضا رسیده و همچنین بر اساس کنوانسیون امتیازات و مصونیتهای سازمان ملل اشاره کرده است که به سازمانهای وابسته به این نهاد، ازجمله آنروا، پوشش قانونی میدهد.
گوترش تاکید کرد که اقدامات اسرائیل نهتنها نقض تعهدات بینالمللی است، بلکه بر روند ارائه کمکهای انسانی به فلسطینیها نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
ایالات متحده تنها حامی تصمیم اسرائیل
ایالات متحده در حمایت از تصمیم اسرائیل برای ممنوعیت فعالیت آنروا در شورای امنیت سازمان ملل تنها ماند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای عضو شورای امنیت از ادامه فعالیتهای این نهاد حمایت قوی کردند.
دورتی کامیل شیا، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، در شورای امنیت اظهار داشت که ایالات متحده از «اجرای تصمیم» اسرائیل برای ممنوعیت فعالیتهای آنروا در مناطق تحت اشغال اسرائیل حمایت میکند.
در حالی که فعالیتهای آنروا توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است، شیا اظهار داشت که «این تصمیم حاکمیتی اسرائیل است که دفاتر آنروا را تا تاریخ ۳۰ ژانویه ببندد.» وی همچنین اعلام کرد که آنروا تنها «گزینه ارائه کمکهای انسانی در غزه» نیست و این آژانس را به «ارتباط با گروههای تروریستی» متهم کرد.