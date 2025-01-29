آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به اسرائیل، خواستار لغو تصمیم آنها مبنی بر توقف فعالیت‌های آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) در کرانه باختری شد. طبق این تصمیم که تا ٣٠ ژانویه اجرایی خواهد شد، اسرائیل خواسته است که آنروا، تمامی خدمات خود را در این منطقه متوقف کرده و تمام ساختمان‌هایی که تحت اداره این نهاد هستند را تخلیه کند.

گوترش در نامه‌اش تاکید کرده است که اسرائیل باید این تصمیم را بر اساس چارچوب قانونی که فعالیت‌های آنروا را تنظیم می‌کند، لغو کند. وی به تعهدات اسرائیل طبق توافق‌نامه‌ای که در سال ١٩۶٧ میان اسرائیل و سازمان ملل به امضا رسیده و همچنین بر اساس کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل اشاره کرده است که به سازمان‌های وابسته به این نهاد، از‌جمله آنروا، پوشش قانونی می‌دهد.

گوترش تاکید کرد که اقدامات اسرائیل نه‌تنها نقض تعهدات بین‌المللی است، بلکه بر روند ارائه کمک‌های انسانی به فلسطینی‌ها نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.

ایالات متحده تنها حامی تصمیم اسرائیل