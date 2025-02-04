ارتش اسرائیل، شامگاه دوشنبه سوم فوریه، در بیانیهای ادعا کرد که در ۲۴ ساعت گذشته به سمت چند فرد مشکوک که در حال نزدیک شدن به نیروهایش بودند و در مناطق مختلف غزه تهدید ایجاد کرده بودند، شلیک کرده است.
ارتش اسرائیل مدعی شد که مصمم به پایبندی کامل به مفاد توافق برای بازگرداندن اسرا است، اما برای هر سناریویی آماده بوده و به اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای ازبینبردن هرگونه تهدید فوری علیه سربازانش ادامه خواهد داد.
همچنین، ارتش اسرائیل از ساکنان غزه خواست تا از نزدیک شدن به نیروهای مستقر در منطقه خودداری کنند و دستورالعملهای صادره را رعایت کنند.
از روز اول توافق آتشبس در ۱۹ ژانویه، نیروهای اسرائیلی چندین بار اقدام به نقض آتشبس کردهاند.
آخرین مورد روز یکشنبه گذشته رخ داد، زمانی که دو فلسطینی در پی حمله اسرائیل به یک بولدوزر در شرق شهر خانیونس در جنوب غزه زخمی شدند. این بولدوزر در حال بازگشایی یکی از جادههای منطقه بود.