مسعود پزشکیان و عبدالفتاح السیسی، رؤسای جمهور ایران و مصر در حاشیه اجلاس سران هشت کشور در حال توسعه (دی-۸) در قاهره با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.



دفتر ریاست‌جمهوری مصر طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار طرفین درباره تحولات غزه، لبنان و سوریه به بحث و تبادل نظر پرداخته‌اند.



بر اساس این بیانیه، علاوه بر بررسی تحولات خاورمیانه، راه‌های توسعه روابط دوجانبه میان ایران و مصر و تلاش‌های مشترک برای حمایت از ثبات منطقه‌ای نیز مورد‌بحث قرار‌گرفته است.



رؤسای جمهور ایران و مصر همچنین به وضعیت اراضی فلسطینی پرداخته و تلاش‌های مصر در زمینه برقراری آتش‌بس در غزه و ارائه کمک‌های بشردوستانه را مورد‌بحث بررسی قرار دادند.



السیسی در این دیدار بر اهمیت کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها تاکید کرد و خواستار رفتار مسئولانه و هوشمندانه همه طرف‌ها برای حفاظت از منطقه در برابر درگیری‌های خطرناکی شد که می‌توانند پیامد‌های جدی برای صلح و امنیت در خاورمیانه و جهان داشته باشند.



لازم به ذکر است که یازدهمین اجلاس گروه دی-۸ شامل کشور‌های ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه ۱۹ دسامبر در قاهره برگزار شد.