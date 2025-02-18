محمد فاتح کاجیر، وزیر صنعت و فناوری ترکیه، در پستی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، به ارزیابی بخشی از مشخصات فنی سامانه پدافند هوایی گوک‌سور (GÖKSUR IIR) پرداخت.

کاجیر در این پست با اشاره به اینکه اولین شلیک موشک گوک‌سور IIR با موفقیت از ناو تی‌جی‌گ بیکوز (TCG Beykoz) انجام شد، اظهار داشت: این سامانه پدافند هوایی لایه‌به‌لایه که بخش مهمی از گنبد فولادی (Çelik Kubbe) را تشکیل می‌دهد، امنیت ناوهای ملی ما را تأمین خواهد کرد.