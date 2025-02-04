روز دوشنبه، سوم فوریه، سفیران مصر، اردن و عربستان به همراه معاونان سفیران امارات و قطر در واشنگتن با تیموتی لیندرکینگ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، دیدار کردند و پیامی کتبی از سوی وزرای خارجه کشورهای خود و نماینده دولت فلسطین، حسین الشیخ، به وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، تحویل دادند.

این پیام بر اهمیت روابط راهبردی میان کشورهای عربی و ایالات متحده و لزوم تقویت همکاری و هماهنگی در مواجهه با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید داشت.

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیدار دیپلمات‌های عرب با معاون وزیر امور خارجه آمریکا ادامه‌ی نشست روز شنبه در قاهره بوده و بخشی از مجموعه نشست‌هایی‌ست که قرار است در آینده با دیگر مقامات برگزار شود.

این دیدارها با هدف انتقال مواضع و دیدگاه واحد کشورهای عربی و تقویت همکاری و هماهنگی مشترک با دولت جدید آمریکا در‌خصوص پرونده‌های مهم و فوری منطقه‌ای که در دستور کار قرار دارند، انجام خواهد شد.

سفیران کشورهای امضاکننده بیانیه قاهره در واشنگتن توافق کردند که تلاش‌ها برای تحقق اهداف تعیین‌شده را از طریق برگزاری مجموعه‌ای از نشست‌ها با مقامات ارشد دولت آمریکا ادامه دهند.