پیام کتبی پنج کشور عربی به وزیر خارجه امریکا برای تقویت همکاری‌ها
پنج وزیر خارجه کشورهای عرب و یک مقام فلسطینی در نامه‌ای به مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به راه‌حل دو دولتی در فاسطین تأکید و با اخراج فلسطینی‌ها از غزه مخالفت کرده و خواستار تقویت همکاری و هماهنگی در مواجهه با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شدند.
وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در نشست قاهره، شنبه، ۱ فوریه ۲۰۲۵ / عکس: AP
4 فوریه 2025

روز دوشنبه، سوم فوریه، سفیران مصر، اردن و عربستان به همراه معاونان سفیران امارات و قطر در واشنگتن با تیموتی لیندرکینگ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، دیدار کردند و پیامی کتبی از سوی وزرای خارجه کشورهای خود و نماینده دولت فلسطین، حسین الشیخ، به وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، تحویل دادند.

این پیام بر اهمیت روابط راهبردی میان کشورهای عربی و ایالات متحده و لزوم تقویت همکاری و هماهنگی در مواجهه با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید داشت.

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیدار دیپلمات‌های عرب با معاون وزیر امور خارجه آمریکا ادامه‌ی نشست روز شنبه در قاهره بوده و بخشی از مجموعه نشست‌هایی‌ست که قرار است در آینده با دیگر مقامات برگزار شود.

این دیدارها با هدف انتقال مواضع و دیدگاه واحد کشورهای عربی و تقویت همکاری و هماهنگی مشترک با دولت جدید آمریکا در‌خصوص پرونده‌های مهم و فوری منطقه‌ای که در دستور کار قرار دارند، انجام خواهد شد.

سفیران کشورهای امضاکننده بیانیه قاهره در واشنگتن توافق کردند که تلاش‌ها برای تحقق اهداف تعیین‌شده را از طریق برگزاری مجموعه‌ای از نشست‌ها با مقامات ارشد دولت آمریکا ادامه دهند.

دیپلمات‌های عرب همچنین تاکید کردند که مشتاق همکاری با دولت جدید آمریکا برای حمایت از صلح و ثبات در خاورمیانه و ازسرگیری تلاش‌ها جهت دستیابی به راه‌حلی عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین، بر اساس قطعنامه‌های مشروع بین‌المللی، هستند.

گفتنی است که روز شنبه، یکم فوریه، نشستی با حضور وزرای خارجه مصر (بدر عبدالعاطی)، عربستان (فیصل بن فرحان)، امارات (عبدالله بن زاید)، قطر (محمد بن عبدالرحمن)، اردن (ایمن الصفدی)، دبیرکل اتحادیه عرب (احمد ابوالغیط) و دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (حسین الشیخ) در قاهره برگزار شد.

وزارت خارجه مصر تاکید کرد که نشست روز شنبه بر حمایت از مردم فلسطین در تلاش‌هایشان برای حفظ حقوق غیرقابل انکار خود و برپایی کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ تاکید داشت.

نشست قاهره همچنین بر مخالفت با کوچ اجباری فلسطینیان از سرزمین خود و دعوت از جامعه جهانی برای اجرای راه‌حل دو دولتی تاکید کرد.

طبق بیانیه مشترکی که وزارت خارجه مصر منتشر کرد، طرف‌های شرکت‌کننده در نشست قاهره توافق کردند که برای تحقق صلحی عادلانه و فراگیر در خاورمیانه بر اساس راه‌حل دو دولتی، با دولت رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، همکاری کنند.

