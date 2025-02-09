به گزارش خبرگزاری ملی لبنان (NNA)، روز شنبه، هشتم فوریه، در پی حمله هوایی اسرائیل به منطقه شعیره در بخش شرقی بعلبک، شش نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

این ارتش مدعی شد که هدف، اعضای حزب‌الله در مکانی واقع در دره بقاع بوده است؛ محلی که به گفته آن‌ها برای تولید و ذخیره تسلیحات راهبردی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

از ۲۷ نوامبر، آتش‌بسی شکننده برقرار شده که به ماه‌ها تبادل آتش میان اسرائیل و حزب‌الله پایان داد؛ درگیری‌هایی که از سپتامبر گذشته به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل شده بود.