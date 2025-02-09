به گزارش خبرگزاری ملی لبنان (NNA)، روز شنبه، هشتم فوریه، در پی حمله هوایی اسرائیل به منطقه شعیره در بخش شرقی بعلبک، شش نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
این ارتش مدعی شد که هدف، اعضای حزبالله در مکانی واقع در دره بقاع بوده است؛ محلی که به گفته آنها برای تولید و ذخیره تسلیحات راهبردی مورد استفاده قرار میگرفت.
از ۲۷ نوامبر، آتشبسی شکننده برقرار شده که به ماهها تبادل آتش میان اسرائیل و حزبالله پایان داد؛ درگیریهایی که از سپتامبر گذشته به یک جنگ تمامعیار تبدیل شده بود.
با وجود این آتشبس، اسرائیل تاکنون بیش از ۸۴۰ بار آن را نقض کرده و در جریان این حملات، دهها نفر از جمله زنان و کودکان را در لبنان کشته و زخمی کرده است.
بر اساس توافق آتشبس، اسرائیل باید تا ۲۶ ژانویه از جنوب لبنان عقبنشینی میکرد، اما به دلیل امتناع اسرائیل از اجرای تعهدات خود، این مهلت تا ۱۸ فوریه تمدید شده است.