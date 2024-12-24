ترکیه
3 دقیقه خواندن
افزایش ظرفیت‌های تولید و تکنولوژی باتری در ترکیه
ترکیه سرمایه‌گذاری‌های خود در صنعت باتری را در سال جاری به بیش از یک میلیارد دلار افزایش داده است و با اتخاذ اقدامات حمایتی و مقررات مختلف، در تلاش است تا تا سال ۲۰۳۰ به ذخیره‌سازی ۸۰ گیگاوات‌ساعت دست یابد.
افزایش ظرفیت‌های تولید و تکنولوژی باتری در ترکیه
کارخانه تولید باتری در استان قیصریه ترکیه / عکس : AA
24 دسامبر 2024

سرمایه‌گذاری‌ها در سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و بخش باتری در ترکیه، همگام با روند جهانی، با سرعت در حال پیشرفت است. در این راستا، دو کارخانه تولید باتری و حدود ۱۰۰ کارخانه تولید باتری لیتیوم - یونی با مقیاس‌های مختلف در ترکیه به طور فعال در حال فعالیت هستند.

کادم اوستا، نماینده انجمن تولیدکنندگان باتری و پک باتری ترکیه، با بیان اینکه تعداد تأسیسات تولید باتری در ترکیه به ۱۱ خواهد رسید، گفت: کشور در مسیر دستیابی به هدف ذخیره‌سازی ۸۰ گیگاوات ساعت تا سال ۲۰۳۰ قرار دارد.

 ترکیه در نظر دارد تا با ایجاد ظرفیت ۸۰ گیگاوات ساعت تا سال ۲۰۳۰، به یک پایگاه تولید و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در زمینه فناوری باتری تبدیل شود که بخشی از برنامه سرمایه‌گذاری تحت عنوان HIT-30 کشور می‌باشد.

کادم اوستا با اشاره به تحولات مهمی که در سال جاری برای صنعت باتری در سراسر جهان رخ‌داده است، افزود: یکپارچه‌سازی منابع انرژی تجدیدپذیر و تلاش‌ها برای بازیافت آن از موضوعات روز جهانی به شمار می‌روند؛ در این میان، پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه و مشوق‌های دولتی در طرح HIT-30 از عوامل اصلی شتاب در سرمایه‌گذاری‌ها و تمرکز در برنامه تولید باتری و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی هستند. 

 اوستا گفت: تأسیسات جدید تولید باتری با ظرفیت حداکثر ۵ گیگاوات ساعت، در آنکارا، استانبول، منطقه اژه استان ازمیر و شهر قوجه‌ایلی در شمال غربی ترکیه ساخته خواهند شد.

 وی افزود: توافق‌نامه‌های امضا شده در سال جاری، ارزشی حدود یک میلیارد دلار دارند و در نتیجه تعداد کارخانه‌های تولید باتری در ترکیه به ۱۱ خواهد رسید.

مطالب پیشنهادی

زمینه‌سازی‌های قانونی

کادم اوستا، نماینده انجمن تولیدکنندگان باتری و پک باتری ترکیه، همچنین اشاره کرد که علی‌رغم پیش‌نویس مقررات فعلی، زیرساخت‌های قانونی برای کارخانه‌های تولید باتری و نیروگاه‌های ذخیره‌سازی هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. بااین‌حال، انتظار می‌رود که اولین تأییدها در سال آینده صادر شوند.

اوستا با اشاره به اینکه واردات باتری به کشور همانند سال گذشته حدود ۱.۱ میلیارد دلار بوده است، افزود: امیدوار هستیم که صادرات باتری امسال از ۳۹ میلیون دلار به ۴۸ میلیون دلار افزایش ییابت.

کادم اوستا، ضمن اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز اجلاس بین‌المللی صنعت باتری و ارتقای موقعیت ترکیه در این صنعت، اظهار داشت: برآورد می‌شود که در سال آینده شرکت‌های بیشتری با همکاری‌های داخلی و خارجی به این صنعت بپیوندند که این امر نشان‌دهنده پتانسیل قابل‌توجه ترکیه برای استقلال در انرژی و رقابت‌پذیری در بازار جهانی است.

وی در پایان، از برگزاری اجلاس باتری توسط انجمن تولیدکنندگان باتری و پک باتری ترکیه در ماه اکتبر سال آینده خبر داد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us