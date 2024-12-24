سرمایه‌گذاری‌ها در سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و بخش باتری در ترکیه، همگام با روند جهانی، با سرعت در حال پیشرفت است. در این راستا، دو کارخانه تولید باتری و حدود ۱۰۰ کارخانه تولید باتری لیتیوم - یونی با مقیاس‌های مختلف در ترکیه به طور فعال در حال فعالیت هستند.

کادم اوستا، نماینده انجمن تولیدکنندگان باتری و پک باتری ترکیه، با بیان اینکه تعداد تأسیسات تولید باتری در ترکیه به ۱۱ خواهد رسید، گفت: کشور در مسیر دستیابی به هدف ذخیره‌سازی ۸۰ گیگاوات ساعت تا سال ۲۰۳۰ قرار دارد.

ترکیه در نظر دارد تا با ایجاد ظرفیت ۸۰ گیگاوات ساعت تا سال ۲۰۳۰، به یک پایگاه تولید و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در زمینه فناوری باتری تبدیل شود که بخشی از برنامه سرمایه‌گذاری تحت عنوان HIT-30 کشور می‌باشد.

کادم اوستا با اشاره به تحولات مهمی که در سال جاری برای صنعت باتری در سراسر جهان رخ‌داده است، افزود: یکپارچه‌سازی منابع انرژی تجدیدپذیر و تلاش‌ها برای بازیافت آن از موضوعات روز جهانی به شمار می‌روند؛ در این میان، پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه و مشوق‌های دولتی در طرح HIT-30 از عوامل اصلی شتاب در سرمایه‌گذاری‌ها و تمرکز در برنامه تولید باتری و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی هستند.

اوستا گفت: تأسیسات جدید تولید باتری با ظرفیت حداکثر ۵ گیگاوات ساعت، در آنکارا، استانبول، منطقه اژه استان ازمیر و شهر قوجه‌ایلی در شمال غربی ترکیه ساخته خواهند شد.

وی افزود: توافق‌نامه‌های امضا شده در سال جاری، ارزشی حدود یک میلیارد دلار دارند و در نتیجه تعداد کارخانه‌های تولید باتری در ترکیه به ۱۱ خواهد رسید.