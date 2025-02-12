سیاست
2 دقیقه خواندن
واکنش عربستان به نتانیاهو: فلسطینیان حق تاریخی بر سرزمین خود دارند
عربستان سعودی با مخالفت با اظهارات نتانیاهو درباره اسکان فلسطینیان در این کشور، حمایت خود را از حقوق تاریخی و قانونی فلسطینیان اعلام کرد.
واکنش عربستان به نتانیاهو: فلسطینیان حق تاریخی بر سرزمین خود دارند
پرچم عربستان صعودی. / عکس: AA
12 فوریه 2025

در نشست کابینه عربستان به ریاست ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود، با اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره اسکان فلسطینیان در این کشور قاطعانه مخالفت شد. ریاض این سخنان را «افراطی و غیرقابل قبول» دانست و با تاکید بر حقوق تاریخی و قانونی فلسطینیان، اعلام کرد که صلح پایدار در منطقه تنها از طریق راه‌حل دو دولتی امکان‌پذیر است.

کابینه سعودی با محکوم کردن هرگونه «جابجایی اجباری فلسطینیان» اعلام کرد که موضوع فلسطین یک اولویت اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی در سیاست‌های این کشور است.

در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عربستان منتشر کرده، آمده است: صلح دائمی تنها زمانی محقق می‌شود که اصل همزیستی مسالمت‌آمیز از طریق راه‌حل دو دولتی پذیرفته شود.

مطالب پیشنهادی

هفته گذشته، نتانیاهو با اشاره به وسعت عربستان پیشنهاد کرد که این کشور می‌تواند محل تشکیل دولت فلسطین باشد. این اظهارات پس از پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شد که خواستار کنترل غزه و انتقال جمعیت فلسطینی آن بود. البته این ایده با مخالفت گسترده رهبران فلسطینی و عربی مواجه شد.

ریاض، اظهارات نتانیاهو را افراطی خوانده و بار دیگر بر حق فلسطینیان بر سرزمین خود تاکید کرده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us