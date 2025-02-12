در نشست کابینه عربستان به ریاست ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود، با اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره اسکان فلسطینیان در این کشور قاطعانه مخالفت شد. ریاض این سخنان را «افراطی و غیرقابل قبول» دانست و با تاکید بر حقوق تاریخی و قانونی فلسطینیان، اعلام کرد که صلح پایدار در منطقه تنها از طریق راهحل دو دولتی امکانپذیر است.
کابینه سعودی با محکوم کردن هرگونه «جابجایی اجباری فلسطینیان» اعلام کرد که موضوع فلسطین یک اولویت اساسی و غیرقابل چشمپوشی در سیاستهای این کشور است.
در بیانیهای که خبرگزاری رسمی عربستان منتشر کرده، آمده است: صلح دائمی تنها زمانی محقق میشود که اصل همزیستی مسالمتآمیز از طریق راهحل دو دولتی پذیرفته شود.
هفته گذشته، نتانیاهو با اشاره به وسعت عربستان پیشنهاد کرد که این کشور میتواند محل تشکیل دولت فلسطین باشد. این اظهارات پس از پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مطرح شد که خواستار کنترل غزه و انتقال جمعیت فلسطینی آن بود. البته این ایده با مخالفت گسترده رهبران فلسطینی و عربی مواجه شد.
ریاض، اظهارات نتانیاهو را افراطی خوانده و بار دیگر بر حق فلسطینیان بر سرزمین خود تاکید کرده است.