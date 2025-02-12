در نشست کابینه عربستان به ریاست ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود، با اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره اسکان فلسطینیان در این کشور قاطعانه مخالفت شد. ریاض این سخنان را «افراطی و غیرقابل قبول» دانست و با تاکید بر حقوق تاریخی و قانونی فلسطینیان، اعلام کرد که صلح پایدار در منطقه تنها از طریق راه‌حل دو دولتی امکان‌پذیر است.

کابینه سعودی با محکوم کردن هرگونه «جابجایی اجباری فلسطینیان» اعلام کرد که موضوع فلسطین یک اولویت اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی در سیاست‌های این کشور است.

در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عربستان منتشر کرده، آمده است: صلح دائمی تنها زمانی محقق می‌شود که اصل همزیستی مسالمت‌آمیز از طریق راه‌حل دو دولتی پذیرفته شود.