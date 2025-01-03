فردی تایفور، خواننده، بازیگر و آهنگساز مشهور ترکیه، در سن ۷۹ سالگی در آنتالیا در بیمارستانی که تحت مداوا بود چشم از جهان فروبست. این هنرمند برجسته که با صدای خاص و آثار ماندگار خود شهرت داشت، یکی از چهره‌های برجسته موسیقی ترکیه به شمار می‌رفت.

او یکی از نام‌آورترین‌ها در موسیقی سبک آرابسک بود. فردی به همراه بزرگانی چون اورهان گنجه‌بای و مسلم گورسس دیگر استادان این سبک با لقب بابا «فردی بابا» در جامعه موسیقی شهرت داشت.

فردی تایفور در روزهای پایانی زندگی خود، پس از گذراندن دوره درمانی در موغله، به آنتالیا منتقل شد. او در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴ به دلیل مشکلات سینوسی تحت عمل جراحی قرار گرفت و از آن زمان وضعیت سلامتی‌اش تحت مراقبت پزشکان قرار داشت. پیش‌ازاین، تایفور در آنتالیا جراحی مغز انجام داده و استنتی در شریان مغزی‌اش قرار داده شده بود. همچنین، او در سال‌های اخیر نیاز به دیالیز داشت و در سال ۲۰۲۰ با عمل پیوند کلیه از پسرش کلیه گرفت.

نام کامل وی فردی تایفور توران‌بایبورد است. او در ۱۵ نوامبر ۱۹۴۵ در آدانا به دنیا آمد و از کودکی با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود. پس از فوت پدرش، زندگی فردی تایفور دستخوش تغییر شد و به جای ادامه تحصیل، در مغازه قند و شیرینی‌فروشی پدرخوانده‌اش مشغول به کار شد.

او پس از حضور در یک مسابقه موسیقی که توسط رادیو آدانا برگزار شده بود، در این رقابت به مقام دوم دست یافت. با انتشار آهنگ‌هایی همچون «لیلا»، او کم‌کم توانست جایگاه خود را در صنعت موسیقی ترکیه پیدا کند و در نهایت با آهنگ «چشمه» در سال ۱۹۷۵ به شهرت رسید.