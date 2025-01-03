فردی تایفور، خواننده، بازیگر و آهنگساز مشهور ترکیه، در سن ۷۹ سالگی در آنتالیا در بیمارستانی که تحت مداوا بود چشم از جهان فروبست. این هنرمند برجسته که با صدای خاص و آثار ماندگار خود شهرت داشت، یکی از چهرههای برجسته موسیقی ترکیه به شمار میرفت.
او یکی از نامآورترینها در موسیقی سبک آرابسک بود. فردی به همراه بزرگانی چون اورهان گنجهبای و مسلم گورسس دیگر استادان این سبک با لقب بابا «فردی بابا» در جامعه موسیقی شهرت داشت.
فردی تایفور در روزهای پایانی زندگی خود، پس از گذراندن دوره درمانی در موغله، به آنتالیا منتقل شد. او در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴ به دلیل مشکلات سینوسی تحت عمل جراحی قرار گرفت و از آن زمان وضعیت سلامتیاش تحت مراقبت پزشکان قرار داشت. پیشازاین، تایفور در آنتالیا جراحی مغز انجام داده و استنتی در شریان مغزیاش قرار داده شده بود. همچنین، او در سالهای اخیر نیاز به دیالیز داشت و در سال ۲۰۲۰ با عمل پیوند کلیه از پسرش کلیه گرفت.
نام کامل وی فردی تایفور تورانبایبورد است. او در ۱۵ نوامبر ۱۹۴۵ در آدانا به دنیا آمد و از کودکی با مشکلات فراوانی روبهرو بود. پس از فوت پدرش، زندگی فردی تایفور دستخوش تغییر شد و به جای ادامه تحصیل، در مغازه قند و شیرینیفروشی پدرخواندهاش مشغول به کار شد.
او پس از حضور در یک مسابقه موسیقی که توسط رادیو آدانا برگزار شده بود، در این رقابت به مقام دوم دست یافت. با انتشار آهنگهایی همچون «لیلا»، او کمکم توانست جایگاه خود را در صنعت موسیقی ترکیه پیدا کند و در نهایت با آهنگ «چشمه» در سال ۱۹۷۵ به شهرت رسید.
آلبوم «پرانگالر: غل و زنجیرها» فردی تایفور که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد، به یکی از پرفروشترین آلبومهای تاریخ موسیقی ترکیه تبدیل گردید. در کنسرتی که در پارک گولخانه استانبول در سال ۱۹۹۳ برگزار شد، رکوردی بینظیر ثبت کرد و بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای تماشای اجرای این هنرمند بزرگ به آنجا آمدند.
او یکی از هنرمندان سرشناس موسیقی آرابسک بود که نهتنها با آثار موسیقایی خود، بلکه با بازی در فیلمهای سینمایی نیز محبوبیت زیادی کسب کرد. در طول دوران حرفهای خود، فردی تایفور ۹ جایزه «پلاک طلایی» را دریافت کرد و از سوی بسیاری از نهادها و سازمانها بهعنوان بهترین خواننده و دریافتکننده جوایز افتخاری معرفی شد.
فردی تایفور نهتنها با آثار هنریاش، بلکه با شخصیت برجسته و بیبدیل خود در یادها ماندگار شد. او در زندگی شخصیاش نیز مسیری پر فراز و نشیب طی کرد، اما همواره وفاداری و تعلق خاطر به خانواده و هنرش را حفظ کرد.
مقامات دولتی مختلف در پیامهای تسلیتی خود از درگذشت این هنرمند بزرگ اظهار تأسف کردند و برای وی آمرزش و برای خانوادهاش صبر و شکیبایی آرزو کردند. آنها در پیامهای تسلیت خود از تأثیرات ماندگار این هنرمند فقید در عرصه هنر یاد کردند.