اونروا که در سال ۱۹۴۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شد، با حمایت کشورهای عضو سازمان ملل به فعالیت خود ادامه داده و در شرایط بسیار دشوار، به میلیون‌ها فلسطینی خدمت‌رسانی و کمک‌های انسانی ارائه داده است.

ترکیه ضمن محکومیت این اقدام اسرائیل، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که از اونروا حمایت کرده و برای برقراری صلح و ثبات در منطقه اقداماتی موثر انجام دهد.

وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه تاکید کرده است که ترکیه همچنان به حمایت از اونروا و دفاع از حقوق مردم فلسطین با قاطعیت ادامه خواهد داد.