وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در اطلاعیهای، تصمیم اسرائیل مبنی بر ممنوعیت فعالیتهای آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل اونروا در سرزمینهای اشغالی فلسطین را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی دانست.
در این اطلاعیه آمده است که این اقدام اسرائیل گامی جدید در راستای سیاستهای اشغالگرانه این کشور است که هدف آن مجبور کردن فلسطینیها به ترک سرزمینهای خود و ازبینبردن حق بازگشت آوارگان فلسطینی است.
اونروا که در سال ۱۹۴۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شد، با حمایت کشورهای عضو سازمان ملل به فعالیت خود ادامه داده و در شرایط بسیار دشوار، به میلیونها فلسطینی خدمترسانی و کمکهای انسانی ارائه داده است.
ترکیه ضمن محکومیت این اقدام اسرائیل، از جامعه بینالمللی میخواهد که از اونروا حمایت کرده و برای برقراری صلح و ثبات در منطقه اقداماتی موثر انجام دهد.
وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه تاکید کرده است که ترکیه همچنان به حمایت از اونروا و دفاع از حقوق مردم فلسطین با قاطعیت ادامه خواهد داد.