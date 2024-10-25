ترکیه با هدف تقویت سپر امنیت سایبری و افزایش آگاهی عمومی در این حوزه، سال آینده ۱۱ مانور ملی و بین‌المللی امنیت سایبری برگزار خواهد کرد. این اقدام بخشی از استراتژی بلندمدت کشور برای تضمین امنیت اطلاعات و ارتباطات در عصر دیجیتال به شمار می‌آید.

وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ترکیه در راستای برنامه استراتژیک ۲۰۲۴-۲۰۲۸ خود به دنبال تضمین امنیت خدمات، تراکنش‌ها و داده‌ها در حوزه ارتباطات الکترونیکی و فناوری اطلاعات است. به همین منظور، نهادهای دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی اقدام به راه‌اندازی مراکز مدیریت داده‌ها خواهند کرد تا اطلاعات تولیدشده توسط سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند را کنترل و مدیریت کنند.

طبق برنامه‌های ملی سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند، انتظار می‌رود تعداد بسته‌های خدماتی که امسال اضافه یا به‌روزرسانی می‌شوند به ۲۰ مورد برسد. این تعداد در سال آینده به ۲۲، در سال ۲۰۲۶ به ۲۳ و در سال ۲۰۲۷ به ۲۵ مورد خواهد رسید.

ترکیه همچنین درحال‌توسعه سیاست‌ها و استراتژی‌های مختلف برای افزایش امنیت سایبری است. وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها در حال کار بر روی طرح‌های عملیاتی، شناسایی زیرساخت‌های حیاتی و تولید راه‌حل‌های محلی برای ابزارهای مداخله سایبری است. فعالیت‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی در زمینه امنیت سایبری نیز ادامه خواهد داشت و رویه‌ها و اصولی که اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه باید رعایت کنند، مشخص خواهد شد.