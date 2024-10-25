ترکیه
ترکیه سال آینده ۱۱ مانور ملی و بین‌المللی برای ارتقاء امنیت سایبری برگزار می‌کند
به منظور ارتقاء امنیت سایبری و آگاهی عمومی، ترکیه سال آینده ۱۱ مانور ملی و بین‌المللی در این زمینه برگزار خواهد کرد.
تست امنیت سایبری در آستانه المپیک/عکس: Reuters
25 اکتبر 2024

ترکیه با هدف تقویت سپر امنیت سایبری و افزایش آگاهی عمومی در این حوزه، سال آینده ۱۱ مانور ملی و بین‌المللی امنیت سایبری برگزار خواهد کرد. این اقدام بخشی از استراتژی بلندمدت کشور برای تضمین امنیت اطلاعات و ارتباطات در عصر دیجیتال به شمار می‌آید.

وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ترکیه در راستای برنامه استراتژیک ۲۰۲۴-۲۰۲۸ خود به دنبال تضمین امنیت خدمات، تراکنش‌ها و داده‌ها در حوزه ارتباطات الکترونیکی و فناوری اطلاعات است. به همین منظور، نهادهای دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی اقدام به راه‌اندازی مراکز مدیریت داده‌ها خواهند کرد تا اطلاعات تولیدشده توسط سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند را کنترل و مدیریت کنند.

طبق برنامه‌های ملی سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند، انتظار می‌رود تعداد بسته‌های خدماتی که امسال اضافه یا به‌روزرسانی می‌شوند به ۲۰ مورد برسد. این تعداد در سال آینده به ۲۲، در سال ۲۰۲۶ به ۲۳ و در سال ۲۰۲۷ به ۲۵ مورد خواهد رسید.

ترکیه همچنین درحال‌توسعه سیاست‌ها و استراتژی‌های مختلف برای افزایش امنیت سایبری است. وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها در حال کار بر روی طرح‌های عملیاتی، شناسایی زیرساخت‌های حیاتی و تولید راه‌حل‌های محلی برای ابزارهای مداخله سایبری است. فعالیت‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی در زمینه امنیت سایبری نیز ادامه خواهد داشت و رویه‌ها و اصولی که اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه باید رعایت کنند، مشخص خواهد شد.

علاوه بر ۱۱ مانور ملی و بین‌المللی برنامه‌ریزی‌شده برای امسال، ۱۱ مانور دیگر نیز برای سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است. این تعداد برای سال ۲۰۲۶ به ۱۲ و برای سال ۲۰۲۷ به ۱۳ رزمایش خواهد رسید.

 

 

