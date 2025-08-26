نشست شورای اقتصادی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) ، روز جمعه پنجم سپتامبر، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، برگزار خواهد شد.

بر اساس گزارش وزارت توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان، در این نشست معاونین دولت‌های عضو از جمله قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، فدراسیون روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان و بلاروس به همراه نماینده کمیته اجرایی اتحادیه حضور خواهند داشت.

در دستور کار نشست دوشنبه، بررسی همکاری‌های اقتصادی میان اعضا، توسعه تجاری، اجرای پروژه‌های مشترک زیرساختی و تقویت همگرایی منطقه‌ای قرار دارد.

تاجیکستان از ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ ریاست دوره‌ای اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را برای سال ۲۰۲۵ از روسیه تحویل گرفته است و این نشست در ادامه تلاش‌های این کشور برای تقویت نقش اقتصادی خود در منطقه برگزار می‌شود.