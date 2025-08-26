منطقه‌
تاجیکستان میزبان نشست شورای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع خواهد بود
پایتخت تاجیکستان میزبان نشست شورای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع خواهد بود؛ مقامات کشورهای عضو درباره تقویت همکاری‌های اقتصادی، توسعه تجارت و اجرای پروژه‌های مشترک زیرساختی گفتگو خواهند کرد.
پرچم‌های کشورهای مستقل مشترک‌المنافع / عکس: Reuters
26 اوت 2025

نشست شورای اقتصادی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) ، روز جمعه پنجم سپتامبر، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، برگزار خواهد شد.

بر اساس گزارش وزارت توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان، در این نشست معاونین دولت‌های عضو از جمله قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، فدراسیون روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان و بلاروس به همراه نماینده کمیته اجرایی اتحادیه حضور خواهند داشت.

در دستور کار نشست دوشنبه، بررسی همکاری‌های اقتصادی میان اعضا، توسعه تجاری، اجرای پروژه‌های مشترک زیرساختی و تقویت همگرایی منطقه‌ای قرار دارد.

تاجیکستان از ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ ریاست دوره‌ای اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را برای سال ۲۰۲۵ از روسیه تحویل گرفته است و این نشست در ادامه تلاش‌های این کشور برای تقویت نقش اقتصادی خود در منطقه برگزار می‌شود.

کارشناسان معتقدند ریاست تاجیکستان بر اتحادیه، فرصتی تازه برای توسعه برنامه‌های مشترک اقتصادی و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای فراهم می‌آورد.

پیش‌تر در ماه جولای سال جاری نیز نشست شورای نخست‌وزیران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در دوشنبه برگزار شده بود.

