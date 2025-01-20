سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه، ١٩ ژانویه، هشدار داد که از بعدازظهر دوشنبه تا صبح سه‌شنبه، بخش‌هایی از شهرستان‌های لس‌آنجلس و ونتورا به دلیل رطوبت پایین و بادهای مخرب با شرایط خطرناکی روبه‌رو خواهند شد. سرعت بادها در مناطق ساحلی ممکن است به ۱۱۳ کیلومتر در ساعت و در کوه‌ها و دامنه‌ها به ۱۶۰ کیلومتر در ساعت برسد.

ریچ تامپسون، کارشناس هواشناسی سرویس ملی هواشناسی، اعلام کرد که به دلیل کمبود بارش در این مناطق از ماه آوریل، پیش‌بینی می‌شود وضعیت بادهای شدید و رطوبت تک‌رقمی تا روز پنج‌شنبه ادامه یابد.

همچنین برای جنوب کالیفرنیا، از‌جمله سن دیگو، پیش‌بینی شرایط بحرانی آتش‌سوزی با بادهای شدید تا ۹۷ کیلومتر در ساعت برای دوشنبه و سه‌شنبه شده است.

از ساکنان خواسته شده است که اقدامات لازم برای آمادگی در برابر تخلیه، مانند آماده‌سازی کیت اضطراری و پر کردن خودروها با حداقل نیم‌باک بنزین، انجام دهند. همچنین هشدار مربوط به گرد‌و‌غبار و خاک ناشی از باد صادر شده است، چرا که بادهای شدید ممکن است خاکستر از مناطق آتش‌سوزی فعلی را در سرتاسر جنوب کالیفرنیا پراکنده کنند.

این هشدارها در حالی صادر می‌شود که آتش‌نشانان همچنان در حال مبارزه با دو آتش‌سوزی بزرگ در منطقه لس‌آنجلس موسوم به پالیسیدز و ایتون هستند که از ٧ ژانویه بیش از ١۴، ٠٠٠ سازه را تخریب کرده‌اند.

با گذشت دو هفته از آتش‌سوزی، تخمین خسارت‌ها همچنان در حال افزایش است. به گفته مقامات آتش‌نشانی، آتش‌سوزی پالیسیدز در روز یکشنبه ۵۲ درصد و آتش‌سوزی ایتون ۸۱ درصد مهار شده است.