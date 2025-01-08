افشاگریهای اخیر نشان میدهند که ماموران سابق سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بهویژه یگان اطلاعات سایبری اسرائیل موسوم به واحد ٨٢٠٠ در رسانههای بزرگ نفوذ کردهاند.
این ماموران اطلاعاتی بهصورت هدفمند با نفوذ در رسانههای بزرگ جهانی، روایتهای خاصی را به اخبار تحمیل میکنند، موجب جهتدهی به افکار عمومی و کاهش شفافیت گزارشها میشوند. همین موضوع، نگرانیهایی را درباره تاثیر حضور آنها بر شفافیت و بیطرفی اخبار ایجاد کرده است.
در ١۶ اکتبر، گزارشی از مینتپرس به بررسی نقش برخی اعضای سابق واحد ٨٢٠٠، یگان اطلاعات سایبری اسرائیل، در تحریریههای رسانههای آمریکایی پرداخت. این گزارش به حضور افرادی با سوابق مرتبط در برخی رسانههای بینالمللی اشاره میکند. در گزارش، نامهایی مانند باراک راوید خبرنگار آکسیوس که پیشتر در واحد ٨٢٠٠ خدمت کرده و شاچار پلاد تهیهکننده سابق CNN با سابقه فعالیت در همین واحد و شین بت اشاره شده است.
همچنین در این گزارش، موضوع پوشش رسانهای برخی رخدادها موردتوجه قرارگرفته است. بهعنوان مثال، در جریان ناآرامیهای اخیر در آمستردام که در مسابقههای ورزشی رخ داد، برخی رسانهها روایتهای متفاوتی از این وقایع ارائه کردند. نیویورک تایمز حادثه را بهعنوان یک حمله ضد یهودی گزارش کرد و ویدیویی منتشر نمود که بعدها مشخص شد نیازمند بررسی بیشتر است. این ویدیو پس از دریافت توضیحات تکمیلی حذف شد.
پیشنهاد یکی از خبرنگاران نیویورک تایمز برای تحقیق پیرامون این موضوع نیز متوقف شد. چارلی استاتلندر، مدیر ارتباطات خارجی این رسانه که پیشتر سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و افسر فرماندهی سایبری ارتش ایالات متحده بوده، تحقیق پیرامون موضوع را لغو کرد. این موضوع سوالاتی درباره نقش و تاثیر پیشینه برخی افراد بر تصمیمات رسانهای ایجاد کرده است.