افشاگری‌های اخیر نشان می‌دهند که ماموران سابق سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به‌ویژه یگان اطلاعات سایبری اسرائیل موسوم به واحد ٨٢٠٠ در رسانه‌های بزرگ نفوذ کرده‌اند.

این ماموران اطلاعاتی به‌صورت هدفمند با نفوذ در رسانه‌های بزرگ جهانی، روایت‌های خاصی را به اخبار تحمیل می‌کنند، موجب جهت‌دهی به افکار عمومی و کاهش شفافیت گزارش‌ها می‌شوند. همین موضوع، نگرانی‌هایی را درباره تاثیر حضور آن‌ها بر شفافیت و بی‌طرفی اخبار ایجاد کرده است.

در ١۶ اکتبر، گزارشی از مینت‌پرس به بررسی نقش برخی اعضای سابق واحد ٨٢٠٠، یگان اطلاعات سایبری اسرائیل، در تحریریه‌های رسانه‌های آمریکایی پرداخت. این گزارش به حضور افرادی با سوابق مرتبط در برخی رسانه‌های بین‌المللی اشاره می‌کند. در گزارش، نام‌هایی مانند باراک راوید خبرنگار آکسیوس که پیش‌تر در واحد ٨٢٠٠ خدمت کرده و شاچار پلاد تهیه‌کننده سابق CNN با سابقه فعالیت در همین واحد و شین بت اشاره شده است.