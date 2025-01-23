رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در نشست خبری مشترک با پل کاگامه، رئیسجمهور رواندا که در مجتمع ریاستجمهوری آنکارا و به دنبال اولین سفر رسمی رئیسجمهور رواندا به ترکیه برگزار شد، اعلام کرد: ترکیه آماده است در صورت تمایل دو طرف، هرگونه حمایت لازم را برای حل اختلاف میان رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو که به تقویت صلح و ثبات در منطقه دریاچههای بزرگ منجر خواهد شد، ارائه کند.
اردوغان از مذاکرات مستقیم میان رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو که با میانجیگری آنگولا در حال انجام است، حمایت کرد و افزود که ترکیه آماده همکاری در این مسیر است.
در ادامه وی از نقش رواندا در تأمین امنیت و ثبات در شرق آفریقا و منطقه دریاچههای بزرگ قدردانی کرد. در بخش دیگری از این کنفرانس، اردوغان از رواندا بهخاطر همکاری در مبارزه با گروه تروریستی فتو تقدیر کرد.
رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در ادامه به رشد چشمگیر روابط اقتصادی دو کشور اشاره کرد و گفت: حجم تجارت ما که در اوایل دهه ۲۰۰۰ تنها ۱ میلیون دلار بود، امروز با سرمایهگذاریهای گسترده شرکتهای ترکیه به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
وی در شبکه اجتماعی ایکس خود نیز دراینخصوص بیان کرد: در دیدار امروز با دوست ارزشمندم، اقداماتی که در جهت تقویت همکاریها در حوزههای مختلف از جمله تجارت، سرمایهگذاری، انرژی، آموزش، فرهنگ، صنایع دفاعی و تحقیق و توسعه انجام خواهیم داد، مورد بحثوبررسی قرار گرفت.
اردوغان همچنین تأکید کرد که ترکیه روابط خود را با کشورهای آفریقایی بر اساس شراکت برابر و رویکرد برد - برد، در چارچوب سیاست شراکت آفریقایی، پیش میبرد و رواندا در این همکاری نقش بسیار مهمی ایفا میکند.