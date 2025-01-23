رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در نشست خبری مشترک با پل کاگامه، رئیس‌جمهور رواندا که در مجتمع ریاست‌جمهوری آنکارا و به دنبال اولین سفر رسمی رئیس‌جمهور رواندا به ترکیه برگزار شد، اعلام کرد: ترکیه آماده است در صورت تمایل دو طرف، هرگونه حمایت لازم را برای حل اختلاف میان رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو که به تقویت صلح و ثبات در منطقه دریاچه‌های بزرگ منجر خواهد شد، ارائه کند.

اردوغان از مذاکرات مستقیم میان رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو که با میانجی‌گری آنگولا در حال انجام است، حمایت کرد و افزود که ترکیه آماده همکاری در این مسیر است.

در ادامه وی از نقش رواندا در تأمین امنیت و ثبات در شرق آفریقا و منطقه دریاچه‌های بزرگ قدردانی کرد. در بخش دیگری از این کنفرانس، اردوغان از رواندا به‌خاطر همکاری در مبارزه با گروه تروریستی فتو تقدیر کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در ادامه به رشد چشمگیر روابط اقتصادی دو کشور اشاره کرد و گفت: حجم تجارت ما که در اوایل دهه ۲۰۰۰ تنها ۱ میلیون دلار بود، امروز با سرمایه‌گذاری‌های گسترده شرکت‌های ترکیه به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.