طبق گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، هکرهای وابسته به دولت چین به برخی دفاتر حساس وزارت خزانه‌داری آمریکا نفوذ کرده‌اند. این دفاتر شامل دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، دفتر تحقیقات مالی و دفتر وزیر خزانه‌داری، جنت یلن است که هرکدام در اعمال تحریم‌های اقتصادی و نظارت بر امور مالی نقش کلیدی دارند.

به گفته مقامات ناشناس آمریکایی، هدف قراردادن این دفاتر به‌منظور تلاش چین برای دسترسی به اطلاعات حساس درباره رقیب اصلی خود در رقابت جهانی برای قدرت و نفوذ است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در نامه‌ای به قانون‌گذاران اعلام کرد که در این حادثه مهم، اسناد غیر طبقه‌بندی شده‌ای به سرقت رفته است. بااین‌حال، جزئیات دقیقی درباره کاربران یا بخش‌هایی که تحت‌تأثیر این حمله قرار گرفته‌اند، ارائه نشده است.