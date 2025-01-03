سیاست
2 دقیقه خواندن
نفوذ هکرهای چینی به دفاتر کلیدی خزانه‌داری آمریکا
هکرهای وابسته به چین به وزارت خزانه‌داری آمریکا نفوذ کرده‌اند و دفاتر کلیدی آن، از جمله دفتر کنترل دارایی‌های خارجی و دفتر وزیر خزانه‌داری را هدف قرار داده‌اند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اوایل دسامبر توسط چین مورد حمله سایبری قرار گرفت / عکس : AA
3 ژانویه 2025

طبق گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، هکرهای وابسته به دولت چین به برخی دفاتر حساس وزارت خزانه‌داری آمریکا نفوذ کرده‌اند. این دفاتر شامل دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، دفتر تحقیقات مالی و دفتر وزیر خزانه‌داری، جنت یلن است که هرکدام در اعمال تحریم‌های اقتصادی و نظارت بر امور مالی نقش کلیدی دارند.

به گفته مقامات ناشناس آمریکایی، هدف قراردادن این دفاتر به‌منظور تلاش چین برای دسترسی به اطلاعات حساس درباره رقیب اصلی خود در رقابت جهانی برای قدرت و نفوذ است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در نامه‌ای به قانون‌گذاران اعلام کرد که در این حادثه مهم، اسناد غیر طبقه‌بندی شده‌ای به سرقت رفته است. بااین‌حال، جزئیات دقیقی درباره کاربران یا بخش‌هایی که تحت‌تأثیر این حمله قرار گرفته‌اند، ارائه نشده است.

در واکنش به گزارش واشنگتن‌پست، لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، این ادعاها را غیرمنطقی و بدون مبنای واقعی خوانده و همچنین آن‌ها را به‌عنوان حمله‌ای بدنام‌کننده علیه پکن توصیف کرده است. وی تأکید کرده که چین با هرگونه حمله سایبری مبارزه می‌کند. بااین‌حال، این بیانیه به‌طور مشخص به گزارش واشنگتن‌پست درباره اهداف حمله پاسخ نداده است.

بر اساس منابع واشنگتن‌پست، یکی از اهداف اصلی هکرهای چینی، جمع‌آوری اطلاعات درباره شرکت‌ها و نهادهای چینی است که احتمالاً در لیست تحریم‌های مالی آمریکا قرار خواهند گرفت. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) که مسئول طراحی و اجرای این تحریم‌هاست، یکی از اهداف اصلی این حمله بوده است.

