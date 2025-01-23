سیاست
وزیر دفاع سوریه: روابط دمشق و آنکارا عالی خواهد بود
وزیر دفاع اداره جدید سوریه بر روابط عالی میان دمشق و آنکارا در آینده تأکید کرد و افزود مذاکراتی برای حضور نیروهای مسلح ترکیه در سوریه در جریان است.
مرحف ابوقصر وزیر دفاع اداره جدید سوریه در نشست خبری در دمشق / عکس: Reuters
23 ژانویه 2025

مرحف ابوقصر، وزیر دفاع اداره جدید سوریه، در نشست خبری در دمشق اعلام کرد که مذاکراتی با کشورهای شرق و غرب برای تجهیز ارتش ملی سوریه (SNA) در حال انجام است و افزود مذاکرات با مقامات ترکیه در خصوص حضور نیروهای مسلح ترکیه در سوریه ادامه دارد. وی اضافه کرد که این گفتگوها با هدف رسیدن به توافقات امنیتی و نظامی برای مقابله با تهدیدات مشترک ادامه خواهد داشت.

وزیر دفاع اداره جدید سوریه با تأکید بر لزوم انحلال گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ پیش از برگزاری کنفرانس گفت‌وگوی ملی، اظهار داشت: مذاکرات همچنان ادامه دارد و ما برای هر شرایطی آماده‌ایم.

مرحف ابوقصر در پاسخ به سوالی درباره ادعای گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ مبنی بر زندانی بودن ۱۰ هزار داعشی در زندان‌های شمال شرق سوریه، اعلام کرد: براساس برآوردها، تعداد داعشی‌های زندانی ممکن است حدود ۲۵۰۰ نفر باشد.

بازگشت افسرانی که از ارتش جدا شده‌اند

ابوقصر، در خصوص بازگشت افسران جداشده از ارتش سوریه اظهار داشت که جلسات متعددی با گروه‌های مختلف از جمله ارتش ملی سوریه (SNA)، ارتش آزاد سوریه (FSA) و دیگر گروه‌های نظامی در جنوب سوریه برگزار شده است. وی بر لزوم وحدت این گروه‌ها تحت سقف وزارت دفاع تأکید کرد و افزود که هیچ‌گونه تفکیک و تقسیم نیروها به بلوک‌های جداگانه قابل قبول نیست.

ابوقصر اشاره کرد که کمیته‌ای متشکل از ۱۰ فرمانده ارشد در وزارت دفاع تشکیل شده است که نقشه ارتش را بررسی خواهند کرد و اضافه کرد که انتقال فرماندهانی که پیش‌تر از ارتش سوریه جدا شده‌اند، ظرف دو ماه تکمیل خواهد شد.

ابوقصر همچنین اشاره کرد که برای پاکسازی مین‌های به جا مانده از نیروهای رژیم اسد در سوریه، اداره جدید تصمیم دارد از ترکیه ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی خریداری کند.

وزیر دفاع سوریه در پایان تأکید کرد که وزارت دفاع متعلق به تمامی مردم سوریه است و این نهاد به هیچ‌یک از گروه‌ها و طرف‌های خاص تعلق ندارد.

وی همچنین افزود که اداره جدید سوریه توانایی‌های زیادی برای مقابله با گروه تروریستی داعش دارد و از توان نظامی خود برای مقابله با تهدیدات تروریستی بهره‌برداری خواهد کرد.

