مرحف ابوقصر، وزیر دفاع اداره جدید سوریه، در نشست خبری در دمشق اعلام کرد که مذاکراتی با کشورهای شرق و غرب برای تجهیز ارتش ملی سوریه (SNA) در حال انجام است و افزود مذاکرات با مقامات ترکیه در خصوص حضور نیروهای مسلح ترکیه در سوریه ادامه دارد. وی اضافه کرد که این گفتگوها با هدف رسیدن به توافقات امنیتی و نظامی برای مقابله با تهدیدات مشترک ادامه خواهد داشت.

وزیر دفاع اداره جدید سوریه با تأکید بر لزوم انحلال گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ پیش از برگزاری کنفرانس گفت‌وگوی ملی، اظهار داشت: مذاکرات همچنان ادامه دارد و ما برای هر شرایطی آماده‌ایم.

مرحف ابوقصر در پاسخ به سوالی درباره ادعای گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ مبنی بر زندانی بودن ۱۰ هزار داعشی در زندان‌های شمال شرق سوریه، اعلام کرد: براساس برآوردها، تعداد داعشی‌های زندانی ممکن است حدود ۲۵۰۰ نفر باشد.

بازگشت افسرانی که از ارتش جدا شده‌اند