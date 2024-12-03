رئیس انجمن معدن‌کاران ترکیه همچنین پیش‌بینی کرد که صادرات بخش معدن ترکیه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶ تا ۶.۵ میلیارد دلار خواهد رسید بدون اینکه افتی نسبت به سال قبل تجربه کند. او به ذخایر غنی زغال‌سنگ ترکیه اشاره کرد و گفت که این کشور حدود ۲۲ میلیارد تن ذخیره زغال‌سنگ دارد.

ییلماز در پایان سخنانش به اهمیت عناصر کمیاب خاکی در تولید فناوری‌های انرژی پاک اشاره کرد و افزود: با افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، فعالیت‌های معدنی در جهان در آینده ۶ تا ۹ برابر خواهد شد.

ترکیه با دارابودن ذخایر غنی زغال‌سنگ، یکی از تولیدکنندگان عمده این ماده معدنی در منطقه است. ترکیه به‌ویژه در زمینه صادرات زغال‌سنگ به بازارهای بین‌المللی پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. ذخایر زغال‌سنگ ترکیه که حدود ۲۲ میلیارد تن برآورد می‌شود، به آن این امکان را می‌دهد که نیازهای داخلی خود را تأمین کرده و همچنین بخش عمده‌ای از تولید خود را به کشورهای مختلف صادر کند.

در سال‌های اخیر، ترکیه موفق شده است صادرات زغال‌سنگ خود را به بازارهای جدید گسترش دهد و باتوجه‌به ظرفیت تولید بالا، پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک صادرات این محصول به‌ویژه به کشورهای آسیایی و خاورمیانه افزایش یابد.