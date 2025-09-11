سیاست
حوثی‌ها: تعداد کشته‌های حملات هوایی اسرائیل به صنعا و الجوف به ۳۵ نفر افزایش یافت
حوثی‌های یمن اعلام کردند شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل به پایتخت این کشور و استان الجوف به ۳۵ کشته و ۱۳۱ زخمی رسیده است؛ آماری که نسبت به گزارش اولیه افزایش یافته و هنوز نهایی محسوب نمی‌شود.
دود ناشی از حملات هوایی اسرائیل به صنعا، پایتخت یمن / عکس: AFP
11 سپتامبر 2025

حوثی‌های یمن اعلام کردند در پی حملات هوایی اسرائیل در روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر به مناطق مختلف در صنعا، پایتخت این کشور استان شمالی الجوف، دست‌کم ۳۵ نفر جان باخته و ۱۳۱ نفر زخمی شده‌اند. انیس الصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت حوثی‌ها در یمن، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که این آمار هنوز نهایی نیست.

پیش‌تر، حوثی‌ها در بیانیه‌ای خبر داده بودند که در حملات اولیه دست‌کم ۹ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شده‌اند. رسانه‌های محلی نیز از برخاستن ستون عظیمی از دود خاکستری بر فراز صنعا و صدای انفجارها در سراسر این شهر گزارش دادند.

ارتش اسرائیل با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن، از جمله در صنعا و الجوف، را هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه، اردوگاه‌های نظامی، ستاد روابط‌عمومی نظامی حوثی‌ها و یک مرکز ذخیره سوخت مورداستفاده این گروه از جمله اهداف حملات بوده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، در واکنش گفت سامانه‌های پدافندی این گروه در حال مقابله با جنگنده‌های اسرائیلی هستند.

شبکه المسیره یمن نیز گزارش داد که در استان الجوف ساختمان‌های دولتی هدف حمله قرار گرفته است.

این حملات در شرایطی رخ داد که چند روز پیش یک پهپاد شلیک‌شده از یمن به فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل اصابت کرده و یک نفر را زخمی کرده بود.

همچنین ماه گذشته نخست‌وزیر حوثی‌ها و ۱۱ مقام ارشد دیگر در حملات اسرائیل کشته شدند؛ اقدامی که بالاترین سطح کشته‌شدن مقام‌های این گروه از زمان آغاز تبادل آتش میان اسرائیل و حوثی‌ها به شمار می‌رود.

از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حوثی‌ها بارها با پرتاب موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرده‌اند و این اقدامات را نشانه همبستگی با فلسطینی‌ها دانسته‌اند. اسرائیل نیز در پاسخ حملات متعددی به یمن انجام داده و بنادر، نیروگاه‌ها و فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار داده است.

