حوثی‌های یمن اعلام کردند در پی حملات هوایی اسرائیل در روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر به مناطق مختلف در صنعا، پایتخت این کشور استان شمالی الجوف، دست‌کم ۳۵ نفر جان باخته و ۱۳۱ نفر زخمی شده‌اند. انیس الصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت حوثی‌ها در یمن، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که این آمار هنوز نهایی نیست.

پیش‌تر، حوثی‌ها در بیانیه‌ای خبر داده بودند که در حملات اولیه دست‌کم ۹ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شده‌اند. رسانه‌های محلی نیز از برخاستن ستون عظیمی از دود خاکستری بر فراز صنعا و صدای انفجارها در سراسر این شهر گزارش دادند.

ارتش اسرائیل با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن، از جمله در صنعا و الجوف، را هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه، اردوگاه‌های نظامی، ستاد روابط‌عمومی نظامی حوثی‌ها و یک مرکز ذخیره سوخت مورداستفاده این گروه از جمله اهداف حملات بوده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، در واکنش گفت سامانه‌های پدافندی این گروه در حال مقابله با جنگنده‌های اسرائیلی هستند.

شبکه المسیره یمن نیز گزارش داد که در استان الجوف ساختمان‌های دولتی هدف حمله قرار گرفته است.